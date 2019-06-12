Сделанная Барби: британка перенесла 105 операций, чтобы стать живой куклой

Фото: www.dailystar.co.uk

48-летняя британка Рейчел Эванс перенесла 105 пластических операций, чтобы быть похожей на куклу Барби.

Подробностями поделилось издание Daily Star.

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Женщина потратила £32 тыс. (больше 1 млн грн) на операции за последние 13 лет.

Эванс надеется, что хирургия поможет ей даже в 50 лет выглядеть на 30. Она хочет стать "женщиной с самым большим количеством пластик в мире".

"До 50 лет я планирую сделать еще много операций", - поделилась планами Эванс.

Британский студент 24-летний Патрик Маст потратил больше £13 тыс. на ботокс и филлеры. Мужчина мечтает стать похожим на настоящую Барби.