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среда, 12 июня 2019 11:31

Сделанная Барби: британка перенесла 105 операций, чтобы стать живой куклой
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Рейчел Эванс сделала 105 пластических операций, чтобы выглядеть как Барби
Фото: www.dailystar.co.uk
Рейчел Эванс сделала 105 пластических операций, чтобы выглядеть как Барби
Рейчел Эванс сделала 105 пластических операций, чтобы выглядеть как Барби
Рейчел Эванс сделала 105 пластических операций, чтобы выглядеть как Барби
Рейчел Эванс до всех пластик

48-летняя британка Рейчел Эванс перенесла 105 пластических операций, чтобы быть похожей на куклу Барби.

Подробностями поделилось издание Daily Star.

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Женщина потратила £32 тыс. (больше 1 млн грн) на операции за последние 13 лет.

Эванс надеется, что хирургия поможет ей даже в 50 лет выглядеть на 30. Она хочет стать "женщиной с самым большим количеством пластик в мире".

"До 50 лет я планирую сделать еще много операций", - поделилась планами Эванс.

Британский студент 24-летний Патрик Маст потратил больше £13 тыс. на ботокс и филлеры. Мужчина мечтает стать похожим на настоящую Барби.

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Дата
12
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