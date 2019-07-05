Грудь 9 размера и большие ягодицы: американка потратила несколько миллионов на пластику

Фото: www.dailymail.co.uk

28-летняя американка Кристен Снайдер ненавидела отражение, которое видела в зеркале, поэтому начала делать пластические операции.

На хирургов девушка потратила $185 тыс. (около 5 млн грн - Gazeta.ua), сообщило издание The Daily Mail.

В школе ее дразнили за худобу, она мечтала об округлых формах с подросткового возраста.

В 18 лет Кристен сделала первую пластическую операцию - увеличила грудь до 9 размера.

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"Я была настолько счастливой после операции, что расплакалась", - призналась девушка.

С 2010-го Кристен сделала более 20 операций. Девушка изменила нос, разрез глаз, скулы, сделала большие ягодицы.

Ее семья недовольна таким перевоплощением и переживает за здоровье Снайдер.

"Моя семья всегда была консервативной. Они думають, что однажды это может убить меня", - поделилась Кристен.

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