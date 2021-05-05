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среда, 05 мая 2021 16:00

Фрукты, которые не рекомендуют есть утром

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Фрукты, которые не рекомендуют есть утром
Виноград натощак вызывает вздутие через процессы брожения, которые ему присущи. Фото: pixabay

Фрукты - это источник витаминов и других полезных для организма элементов.

Но есть те, которые не стоит есть утром, потому что они навредят организму, пишут "Комментарии".

Одним из разновидностей таких фруктов являются бананы. Специалисты советуют отказаться от употребления их утром, так как содержат много магния и калия. Если их есть на голодный желудок, то они быстро усваиваются и приводят к большой нагрузке на сердечно-сосудистую систему.

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Груши имеют в составе дубильные вещества, которые быстро всасываются в кровь, из-за чего образуются тромбы в сосудах. Также грубая клетчатка, содержащаяся в груше, раздражает слизистую оболочку желудка.

Виноград натощак вызывает вздутие из-за процессов брожения, присущих ему. Кожура винограда долго переваривается. Лучше съесть его после завтрака.

Абрикосы и персики не надо утром есть людям с гастритом и язвой желудка, так как они могут вызвать раздражение слизистой, а это чревато дискомфортом и болями.

Селекционеры создали банан Голубая Ява. Этот экзотический фрукт имеет серебряную кожицу и вкус заварного крема. Плоды выращивают в Австралии, на Гавайях и в Азии. Те вырастают длиной 17-23 см. Их часто называют "бананы-мороженое", потому что мякоть такой же консистенции, как ванильное мороженое.

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