Создали бананы впечатляющего цвета

Голубые бананы напоминают вкусом ванильное мороженое. Фото: agroday.com.ua

Селекционеры создали банан Голубая Ява. Этот экзотический фрукт имеет серебряную кожицу и вкус заварного крема. Плоды выращивают в Австралии, на Гавайях и в Азии. Те вырастают длиной 17-23 см.

Их часто называют "бананы-мороженое", потому что мякоть такой же консистенции, как ванильное мороженое

Кроме необычного цвета кожуры в период созревания, банан этого сорта отличается завидной холодостойкостью.

А в США продаются маленькие ростки, из которых за 9 месяцев можно получить полноценное плодоносящие травянистое растение.

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Голубые бананы не уступают полезными свойствами традиционным сортам. Они являются отличным источником клетчатки, марганца и витаминов В6 и С.

Клубники дают урожай круглый год, если посадить на участке сорта разного срока созревания. Кто хочет сладких плодов и кустов устойчивых к болезням, то это Эверест и Капри - идеальные сорта для начинающих. Купчиха - один из немногих сортов, в котором практически нет недостатков. Его вывели из европейской мускатного земляники и крупноплодной садовой клубники. У него ароматная и сладкая ягода.