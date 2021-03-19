"Ешьте то, что любите" - звездная фитнес-тренер поделилась секретами похудения

Анита Луценко дала советы, как правильно питаться, чтобы похудеть. Фото: instagram.com/anitasporty

Фитнес-тренер Анита Луценко поделилась советами, как правильно худеть. Прежде всего, нужно обратить внимание на то, чем вы питаетесь.

Для того, чтобы поддерживать иммунитет, работу гормонов, упругость тела и красоту волос, надо принимать белок. Источником энергии являются углеводы, а клетчатки и витаминов - овощи и фрукты. За либидо и женское здоровье, работоспособность и гладкость кожи отвечают жиры. Важно правильно сочетать эти компоненты для того, чтобы получить стройное и здоровое тело, пишет ELLE.

Нужно соблюдать 3-4 приемов пищи. Откажитесь от идеи ничего не есть или малыми порциями, но 10 раз в день. 3 полноценных приема дают чувство насыщения в течение 3-5 ч., а также делают тело упругим и красивым.

Овощи и зелень должны занимать 50% вашего рациона. В них мало калорий и они содержат необходимые витамины и минералы. Также большую часть рациона должен занимать белок: мясо, рыба, яйца, бобовые, сыр, морепродукты. Потом - норма полезного жира (рыба, мясо, оливки, семена, масла, сливочное масло, сметана, авокадо) и сложные углеводы (макароны, каши, картофель, хлеб). В небольшом количестве можно съесть фрукты, мед и сладости.

За 3 ч. до сна не стоит есть. Поздняя пища нарушает сон и выработку гормонов, отвечающих за аппетит. Если не выспались, то вам, может, захочется съесть булочку или выпить вредные напитки.

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"Не запрещайте себе любимые продукты. Можно съесть и пельмени, но к ним надо добавить овощи. Ешьте то, что любите, только контролируйте их количество и способ приготовления. Думаю, что сладкое можно добавлять к любому приему пищи, но лучше до завтрака или уже после ужина, чтобы завершить ощущением сладкого во рту. Это всегда приятно. И мое главное правило: в день 90% - здоровая пища и 10% чего-то, что не суперполезно и достаточно калорийно. Это то, что приносит удовольствие от жизни и оно обязательно должно быть у вас в рационе", - отметила Луценко.

Лишние сантиметры беспокоят женщин не только на ягодицах или животе. Такая проблема возникает на ногах. Есть правила, которые помогут похудеть в бедрах и в целом. О них рассказала фитнес-тренер Анита Луценко. Например, как только рука потянулась за вредным продуктом, например, булочкой или печеньем, сделайте 20 приседаний.