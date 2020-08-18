Как похудеть в ногах: Анита Луценко раскрыла секрет

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Лишние сантиметры беспокоят женщин не только на ягодицах или животе. Такая проблема возникает на ногах.

Есть правила, которые помогут похудеть в стенах и в целом. О них рассказала фитнес-тренер Анита Луценко. Например, как только рука потянулась за вредным продуктом, например, булочкой или печеньем, сделайте 20 приседаний.

1. Избегать чрезмерного потребления красного мяса, картофеля, обработанной пищи, масла, сладостей и десертов.

2. Ложиться спать в тот же день, когда и проснулись. Спать 8:00 и не более.

3. Смотреть телевизор не более 1:00 в день. Тогда попадает меньше плохой пищи попадает во время просмотра.

4. Уделять не менее 150 минут в неделю аэробным упражнениям.

5. Заменить напитки с сахаром на воду.

6. В неделю 2-4 часа иметь чистой ходьбы. Актуально для тех, у кого есть авто.

7. Соблюдать умеренность при употреблении алкоголя. Он сильно добавляет калорийности рациона и повышает аппетит.

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Если вы хотите похудеть в ногах, то важно сосредоточиться на сжигании подкожного жирового слоя.

Для этого выберите любую белковую диету, например, диету Дюкана, кремлевскую или палео-диету. Такой способ питания компенсирует расходы белка в мышцах во время тренировок и способствует формированию новой мускулатуры.

Откажитесь от сладкого, выпечки, основанной на рафинированных продуктах - масле, сахаре, а также круп, фастфуда, попкорна, чипсов и других источников гидрогенизированных жиров и калорийных полуфабрикатов.

Полезно плавание в бассейне - такая деятельность хорошо стимулирует мускулатуру ног.

И плавание, и ходьба - это аэробные нагрузки, в процессе которых организм получает энергию из кислорода. Глюкоза окисляется, жир сжигается быстрее, настроение заметно улучшается, эффект регулярных тренировок многократно возрастает.

В контроле веса тела наибольшую роль играет питание. Иногда понятие "правильно" многие не понимают правильно для человека, снижает вес, и правильно для того, кто ее поддерживает или набирает, рассказала диетологиня Елена Коготкова