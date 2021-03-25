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четверг, 25 марта 2021 12:19

Длительный сон может быть опасным

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Длительный сон может быть опасным
Засыпать нужно в 22:30, так как именно в это время в организме начинают вырабатываться необходимые гормоны. Фото: pixabay

У многих людей есть привычка вставать на работу утром, а в выходные долго спать и лежать в постели.

Для организма такая закономерность может иметь негатив, заявила кандидат медицинских наук Ирина Добрецова.

По ее словам, изменение графика сна может нарушить циркадные ритмы, которые отвечают за регуляцию в организме биологических процессов. Специалист также объяснила, когда лучше ложиться спать и просыпаться.

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"В ночное время производятся определенные гормоны, как мелатонин, которые помогают организму бороться со всеми стрессами, которые были накоплены за день", - отметила Добрецова.

Засыпать нужно в 22:30, так как именно в это время в организме начинают вырабатываться необходимые гормоны. Следуя режиму сна человек чувствует себя лучше.

Быстрее заснуть и дольше спать поможет пища, содержащая триптофан. Этот компонент содержится в молоке, индейке, курице, рыбе, яйцах, бобовых, арахисе и сыре.

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