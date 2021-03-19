Что надо есть, чтобы дольше и лучше спать

Чтобы высыпаться, полезная еда с селеном, который содержится в мясе, морепродуктах, молочных продуктах, орехах и злаках.Фото: pixabay

Быстрее заснуть и дольше спать поможет пища, содержащая триптофан.

Этот компонент содержится в молоке, индейке, курице, рыбе, яйцах, бобовых, арахисе и сыре, рассказала диетолог Салли Ши-По Поон, передает Tatler.

По ее словам, перед сном не стоит много есть высококалорийной или острой пищи. От алкоголя, кофе, чая и других напитков с кофеином также лучше отказаться. Впрочем, ложиться на голодный желудок тоже вредно. Можно полакомиться фруктами, нежирным йогуртом или молоком.

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Циркадные ритмы, качество сна, бодрость после пробуждения обеспечат яйца, рыба или орехи. Чтобы высыпаться, полезна еда с селеном, который содержится в мясе, морепродуктах, молочных продуктах, орехах и злаках.

По вечерам также полезно съедать несколько киви. Исследования показали, что этот фрукт за час до сна помогает быстрее заснуть, дольше спать и реже просыпаться по ночам.

Тем, кто хочет похудеть, нужно начинать прием пищи с отрубей. Медики утверждают, что можно съесть небольшую порцию перед основным приемом пищи и запить водой. Именно этот продукт даст чувство насыщения, после чего человек съест гораздо меньше и не позволит себе переесть.