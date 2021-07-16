Диетологиня перечислила полезные свойства черники

Ягоды имеют много антиоксидантов, омолаживают организм и могут помочь продлить жизнь.
Самой полезной с ягод является черника, рассказала диетолог Эми Гудсон.
Она имеет гораздо больше антиоксидантов, чем любые другие ягоды и богатая полифенолами, которые могут замедлить старение клеток, по словам специалиста.
"Эти ягоды настолько универсальны, что добавлять их в рацион очень легко", - сказала Эми Гудсон.
Черника полезна, потому что:
- помогает при болезнях сердечно-сосудистой системы;
- активизирует работу мозга, усиливает кровообращение и укрепляет память;
- улучшает зрение;
- нормализует уровень сахара в крови;
- улучшает работу кишечника и нормализует пищеварение;
- предотвращает старение и улучшает внешний вид кожи;
- помогает при проблемах желудочно-кишечного тракта;
- способствует снижению веса;
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- снижает риск развития рака.
На оптовых рынках Украины началось резкое снижение стоимости голубики. Сейчас на розничных рынках голубику продают за 350-380 грн / кг. Месяц назад продавцы за нее просили 500 грн / кг.У июле 2019 голубика оптом стоила в среднем 280 грн / кг.
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