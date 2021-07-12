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понедельник, 12 июля 2021 12:41

Самая дорогая ягода Украины начала стремительно дешеветь

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На оптовых рынках Украины началось резкое снижение стоимости голубики.

В пятницу цены не опускались ниже 220 грн/кг. Утром 10 июля большие объемы украинской голубики были проданы за 150-160 грн/кг ($5,5-5,9). Об этом сообщает EastFruit.

В июле 2019 года голубика оптом стоила в среднем 280 грн/кг. В прошлом году оптовые цены на голубику не опускались ниже 150 грн/кг. В 2020-м предложение было ограничено вследствие значительных потерь урожая от заморозков.

Автор: Елена Луценко
  Сейчас на розничных рынках голубику продают по 350-380 грн/кг. Месяц назад продавцы за нее просили 500 грн/кг
Сейчас на розничных рынках голубику продают по 350-380 грн/кг. Месяц назад продавцы за нее просили 500 грн/кг

"В этом году много плантаций начинают плодоносить, а убытки от морозов и заморозков было значительно меньше. Сезон сильно задерживается, а значит, много голубики появится на рынке практически одновременно. С 12 июля цены на голубику начнут динамично снижаться. Не исключено, что они опустятся ниже уровней, достигнутых в 2019 году. Тогда цены на голубику опускались ниже 100 грн/кг в первую неделю августа", - сообщили аналитики EastFruit.

В Польше сейчас средняя оптовая цена на свежую голубику составляет около $6,5 за кг и стремительно снижается. В Грузии, где сезон голубики заканчивается, ее продают за $ 4,8 кг.

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Сейчас на розничных рынках голубику продают по 350-380 грн/кг. Месяц назад продавцы за нее просили 500 грн/кг.

За последние четыре года площади под голубикой в ​​Украине увеличились в шесть раз. На начало 2021-го ею засажено почти 3 тыс. га. Появляются новые производители, расширяются существующие.

Чтобы получить продукцию высокого качества, фермеры используют преимущественно ручной сбор. За 1 кг собранной голубики в Украине платят 12 грн. Человек за день может сорвать от 40 до 60 кг.

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Дата
12
июля

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