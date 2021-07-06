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вторник, 06 июля 2021 12:27

В Украине начался сезон голубики — назвали цену

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Украинские производители ягод начали сбор урожая голубики с открытого грунта.

Старт сезона задержался на 10-14 дней по сравнению с предыдущим, сообщают аналитики проекта EastFruit.

Автор: Елена Луценко
  На оптовых рынках местная и импортная голубика
На оптовых рынках местная и импортная голубика

Сейчас цены на мелкооптовые партии голубики из местных хозяйств - 250-350 грн/кг. Это на 20% дешевле, чем в прошлом году.

Неделю назад на открытых продовольственных рынках розничные цены на первую голубику варьировались от 350 грн/кг до 500 грн/кг. К концу недели некоторые розничные продавцы снизили стоимость до 270 грн/кг.

В супермаркетах продают преимущественно местную тепличную голубику и импортную. В сегменте фасованной ягоды была голубика из Нидерландов по 600-700 грн/кг.

На оптовых рынках местная и импортная голубика. Цены на ягоды начали снижаться. В начале этой недели средняя цена на местную тепличную голубику и ягоду, импортируемую из Испании, сравнялась - 300 грн/кг. Первые мелкооптовые партии грунтовой голубики продают дешевле. Некоторые производители предлагают по 230 грн/кг.

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"Производители также ожидают, что цены на голубику могут снизиться уже со следующей недели, поскольку предложение голубики на рынке резко возрастет. Производство голубики в Украине в этом году увеличится, поскольку в плодоношение вступают новые плантации, заложенные ранее", - сообщили аналитики EastFruit.

За последние четыре года площади под голубикой в ​​Украине увеличились в шесть раз. На начало 2021 года ею засажено почти 2 тысячи гектаров, по официальной статистике. По неофициальной - 3 тысячи. Появляются новые производители, расширяются уже существующие, - рассказывает 25-летний Федор Прима, главный агроном агрокомпании "Эко-Парк". Она выращивает голубику на Черниговщине.

Ягоду можно собирать машинным методом. Но, чтобы получить продукцию высокого качества, фермеры используют преимущественно ручной сбор. В прошлом году работников хватало. За 1 кг собранной голубики платят почти 12 грн. Человек за день может нарвать от 40 до 60 кг.

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06
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