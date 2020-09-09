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среда, 09 сентября 2020 23:46

Диетолог выдал 5 секретов похудения

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Диетолог выдал 5 секретов похудения
Снижение веса для организма - это стрессовая ситуация, нарушение устойчивости среды. Фото: pixabay

В теме диетологии и питания врач-диетолог Екатерина Павлова работает уже около 7 лет.

Она делится хитростями, которые 100% работают в снижении веса, пишет РБК-Україна.

1. Когда худеешь - обязательно заполни дефициты.

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Снижение веса для организма - это стрессовая ситуация, нарушение устойчивости среды. Дефицит ккал ведет к еще большим дефицитам витаминов, которых и так сейчас не хватает - нападает голод, теряем энергию, волоси и происходят срывы. Никогда нельзя принуждать себя и организм.

2. Стресс и сон.

Без хорошего сна и работы со стрессом вес будет снижаться медленно. На это есть и физиологические причины. При стрессе повышается сахар крови - сложно держать аппетит под контролем. А при беспорядочном сне - нарушается гормональный баланс.

3. Что первично, гормональные нарушения или лишний вес?

Когда есть много лишнего веса - 100% будут гормональные нарушения, так как жировая ткань - это тоже гормонально активный орган. Поэтому нужно заниматься и похудением и нормализацией гормонов.

4. Здоровье ЖКТ неразрывно связано с нормальным весом.

Даже бактерии в кишечнике могут определять лишний вес.

5. Похудение имеет очень мало общего с силой воли и жесткой дисциплиной.

Резкое похудение вредит здоровью. Однако сколько же сбрасывать килограммов, чтобы организм не чувствовал стресса? Об этом рассказала диетолог Алла Малайкина на странице в Instagram. Итак, в зависимости от жировой массы тела человек может похудеть за месяц на: 3.6-8.4 кг при ожирении;2.8-3.6 кг при избыточном весе;2-2.8 кг при средних показателях веса;0.8-2 кг при малом количестве жира;0.4-0.8 кг при очень малом количестве жира.

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