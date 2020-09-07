Назвали безопасное количество килограммов, которые можно сбросить за месяц

Резкое похудение вредит здоровью. Однако сколько же сбрасывать килограммов, чтобы организм не виддував стресса?

Об этом рассказала диетолог Алла Малайкина на странице в Instagram.

Итак, в зависимости от жировой массы тела человек может похудеть за месяц на:

3.6-8.4 кг при ожирении;

2.8-3.6 кг при избыточном весе;

2-2.8 кг при средних показателях веса;

0.8-2 кг при малом количестве жира;

0.4-0.8 кг при очень малом количестве жира.

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Также эксперт отметила, сколько человек максимально может набрать мышечной массы за месяц.

Набор веса зависит от стажа тренировок:

за первые два года тренировок можно набрать 0.7-1.5 кг

за два-четыре года 0.4-0.7 кг

за более чем четыре года 0.2-0.4 кг.

Соблюдение диеты и занятия в тренажерном зале не дадут заметного результата. Все из-за ошибки в упражнениях, которые делают почти все.

Какие это именно ошибки и как их избежать, далее в статье.