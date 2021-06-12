Дешево, быстро, эффективно: три диеты, которые лучше всего подходят для лета

 
Ексклюзивы
1/5
В силовые структуры Беларуси берут склонных к садизму
В силовые структуры Беларуси берут склонных к садизму
Просмотров: 351
Если в социуме - говно, то так и поем"
Если в социуме - говно, то так и поем"
Просмотров: 315
Кремль берет Лукашенко под контроль, чтобы не рыпался на Запад
Кремль берет Лукашенко под контроль, чтобы не рыпался на Запад
Просмотров: 549
Бунт в КСУ: чего от Зеленского хотят судьи
Бунт в КСУ: чего от Зеленского хотят судьи
6 Просмотров: 1224
Вино Саакашвили и коровы Ляшко: как украинские политики начали лето
Вино Саакашвили и коровы Ляшко: как украинские политики начали лето
Просмотров: 1377
Вытолкнули Притулу, коалиция со "слугами": нардеп рассказал о ситуации в "Голосе"
Вытолкнули Притулу, коалиция со "слугами": нардеп рассказал о ситуации в "Голосе"
Просмотров: 720
Украину неделю будут заливать дожди. Где больше всего
Украину неделю будут заливать дожди. Где больше всего
Просмотров: 1530
Показали иконы на ящиках, в которых "хранили смерть"
Показали иконы на ящиках, в которых "хранили смерть"
Просмотров: 1098
Коронавирус вернется. Назвали даты
Коронавирус вернется. Назвали даты
Просмотров: 1917
Что происходит с ценами на бензин и дизтопливо
Что происходит с ценами на бензин и дизтопливо
Просмотров: 567
Фото
Все фото
5
8
13
17
3
Яркие оттенки и геометрические рисунки: трендовые идеи маникюра на лето
Яркие оттенки и геометрические рисунки: трендовые идеи маникюра на лето
Набивать тату безопасно, но вывести невозможно
Набивать тату безопасно, но вывести невозможно
Как выглядят украинские звезды без макияжа и фильтров
Как выглядят украинские звезды без макияжа и фильтров
Как проходили в СССР конкурсы красоты - раритетные фото
Как проходили в СССР конкурсы красоты - раритетные фото
Белые стрелки: в моду вернулся старый макияжный тренд
Белые стрелки: в моду вернулся старый макияжный тренд
Видео
Все видео
Самые дешевые локоны: показали, как накрутить волосы на носки
Самые дешевые локоны: показали, как накрутить волосы на носки
Увеличить губы без уколов возможно - советы визажистки
Увеличить губы без уколов возможно - советы визажистки
Владелица рекордно длинных волос обрезала их
Владелица рекордно длинных волос обрезала их
Она работает: блогер ошеломил результатом цветной диеты
Она работает: блогер ошеломил результатом цветной диеты
Как создать идеальную талию: 5 действенных упражнений
Как создать идеальную талию: 5 действенных упражнений
Интервью
1/5
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
1 Просмотров: 702
Зеленский оказался под олигархами
Зеленский оказался под олигархами
Просмотров: 486
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Просмотров: 405
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Просмотров: 2700
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Просмотров: 630
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
11 июня 2021
1 Просмотров: 1026
Рапсодія розпаду
Україна має неминуче розпастися, розлетітися на клоччя. Занадто бо вона різна. Слобожанщина, скажімо, це щось одне, а Галичина – зовсім інше. ...
понедельник, 14 июня 2021 09:00

Дешево, быстро, эффективно: три диеты, которые лучше всего подходят для лета

  Комментировать
Дешево, быстро, эффективно: три диеты, которые лучше всего подходят для лета
Диета должна стать первым шагом к здоровому питанию. Фото: pixabay

Основа любого похудения - это правильное и полезное питание.

С приходом лета многим хочется похудеть максимально быстро, чтобы одеть модный купальник и привезти с моря привлекательные фото.

Gazeta.ua собрала подборку трех простых и бюджетных диет, которые помогут в этом. Не стоит также забывать, что похудев и прекратив придерживаться диеты, нельзя налегать на фастфуд и нездоровую пищу. В таком случае лишние килограммы вернутся. Диета должна стать первым шагом к здоровому питанию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Альтернативы майонеза: чем заправлять салаты летом

1. Кисломолочна диета. Заключается в том, чтобы в течение трех дней есть молочные продукты жирностью 2-5% от трех до семи раз в день. Порция должна быть 100-150 г. Следующие три дня - несладкие фрукты и ягоды - до 1,5-2 кг в день. Потом еще три дня кисломолочное меню. Таким образом, за девять дней можно сбросить от 4 до 6 кг. Поскольку сейчас сезон фруктов, то будет стоить такое питание недорого.

2. Гречневая диета - одна из самых популярных. Хотя гречка и не слишком дешевый продукт, но при варке обладает способностью разбухать. Поэтому одной пачки должно хватить на всю диету. Надо есть пять-семь раз в день маленькими порциями вареную крупу без соли. Можно добавлять тушеные овощи. Пить воду и зеленый чай, а перекусывать сухофруктами. Сколько времени придерживаться диеты каждый должен определить по ощущениям. Минимальный срок - три дня, максимальный - две недели. За это время можно сбросить до 10 кг.

3. Картофельная диета - то, что надо в сезон молодого картофеля. Один килограмм сваренного картофеля надо разделить на шесть порций и есть в течение дня. Можно приправить зеленью, пряностями, лимонным соком. Перекусить можно огурцом, помидором, или морковью. Последний раз надо поесть за 3 ч. до сна. Продолжатся такая диета может от трех дней до двух недель. Можно похудеть на 3-5 кг.

Специалисты рекомендуют при любой диете не забывать о физической активности. Даже если нет возможности ходить в спортзал, всегда можно увеличить продолжительность пеших прогулок.

Эксперты изучают то, как влияет на организм человека жидкая диета. Проблема в том, что жидкости не дают организму необходимых витаминов, белков, жиров и других компонентов. Новые исследования показали: если пить сок три дня, то можно похудеть.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Дешево, быстро, эффективно: три диеты, которые лучше всего подходят для лета». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
июня

Художника убили выстрелом в затылок

Шенгенское соглашение подписали посреди реки на границе трех стран

Для строительства использовали камни с древнегреческого города

Первый компьютер весил 13 тонн

Самое читаемое
Меркель разобраться с делом политзаключенного Романа Протасевича
Меркель разобраться с делом политзаключенного Романа Протасевича Просмотров: 10585
Руководитель штаба морской охраны бежал в Россию - СМИ
Руководитель штаба морской охраны бежал в Россию - СМИ Просмотров: 9252
Львовские батяры устроили ретро-велопарад - фото
Львовские батяры устроили ретро-велопарад - фото
26
 Просмотров: 4851
Гороскоп на вторую половину июня: астролог шокировала прогнозом
Гороскоп на вторую половину июня: астролог шокировала прогнозом
 Просмотров: 3951
В голове не укладывается: кит выплюнул живого человека
В голове не укладывается: кит выплюнул живого человека Просмотров: 3744
Красота
Какие полезные свойства имеет шоколад
Какие полезные свойства имеет шоколад Просмотров: 234
Почему надо делать перерывы во время работы или учебы
Почему надо делать перерывы во время работы или учебы Просмотров: 117
Привычки, чтобы получать от кофе больше пользы
Привычки, чтобы получать от кофе больше пользы Просмотров: 351
Альтернативы майонеза: чем заправлять салаты летом
Альтернативы майонеза: чем заправлять салаты летом Просмотров: 288
Стареть медленнее реально: шесть конкретных шагов
Стареть медленнее реально: шесть конкретных шагов Просмотров: 576
Больше всего комментируют
6
Бунт в КСУ: чего от Зеленского хотят судьи
5
Сколько Зеленский будет платить преподавателям в Президентском университете
2
"Бедные и от того все проблемы" - каким будет место Украины в мире за 5 лет
2
Куратор батальона "Кривбасс" в "Праве на власть" несколько раз сманипулировал по поводу войны на Донбассе: фактчекинг
2
Скандал на Евро-2020: Украину представили под флагом РФ
Голосов: 195
Голосование Кто выиграет футбольное Евро-2020/21?
  • 1) Франция
  • 2) Испания
  • 3) Германия
  • 4) Англия
  • 5) Италия
  • 6) Португалия
  • 7) Бельгия
  • 8) Нидерланды
  • 9) другая сборная
Просмотреть