Дешево, быстро, эффективно: три диеты, которые лучше всего подходят для лета

Диета должна стать первым шагом к здоровому питанию. Фото: pixabay

Основа любого похудения - это правильное и полезное питание.

С приходом лета многим хочется похудеть максимально быстро, чтобы одеть модный купальник и привезти с моря привлекательные фото.

Gazeta.ua собрала подборку трех простых и бюджетных диет, которые помогут в этом. Не стоит также забывать, что похудев и прекратив придерживаться диеты, нельзя налегать на фастфуд и нездоровую пищу. В таком случае лишние килограммы вернутся. Диета должна стать первым шагом к здоровому питанию.

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1. Кисломолочна диета. Заключается в том, чтобы в течение трех дней есть молочные продукты жирностью 2-5% от трех до семи раз в день. Порция должна быть 100-150 г. Следующие три дня - несладкие фрукты и ягоды - до 1,5-2 кг в день. Потом еще три дня кисломолочное меню. Таким образом, за девять дней можно сбросить от 4 до 6 кг. Поскольку сейчас сезон фруктов, то будет стоить такое питание недорого.

2. Гречневая диета - одна из самых популярных. Хотя гречка и не слишком дешевый продукт, но при варке обладает способностью разбухать. Поэтому одной пачки должно хватить на всю диету. Надо есть пять-семь раз в день маленькими порциями вареную крупу без соли. Можно добавлять тушеные овощи. Пить воду и зеленый чай, а перекусывать сухофруктами. Сколько времени придерживаться диеты каждый должен определить по ощущениям. Минимальный срок - три дня, максимальный - две недели. За это время можно сбросить до 10 кг.

3. Картофельная диета - то, что надо в сезон молодого картофеля. Один килограмм сваренного картофеля надо разделить на шесть порций и есть в течение дня. Можно приправить зеленью, пряностями, лимонным соком. Перекусить можно огурцом, помидором, или морковью. Последний раз надо поесть за 3 ч. до сна. Продолжатся такая диета может от трех дней до двух недель. Можно похудеть на 3-5 кг.

Специалисты рекомендуют при любой диете не забывать о физической активности. Даже если нет возможности ходить в спортзал, всегда можно увеличить продолжительность пеших прогулок.

Эксперты изучают то, как влияет на организм человека жидкая диета. Проблема в том, что жидкости не дают организму необходимых витаминов, белков, жиров и других компонентов. Новые исследования показали: если пить сок три дня, то можно похудеть.