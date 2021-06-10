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четверг, 10 июня 2021 14:10

Пить сок и худеть: что такое жидкая диета

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Пить сок и худеть: что такое жидкая диета
Если делать овощные соки из свеклы, зелени, или моркови, например, то это даст организму важные растительные антиоксиданты. Фото: pixabay

Эксперты изучают то, как влияет на организм человека жидкая диета.

Проблема в том, что жидкости не дают организму необходимых витаминов, белков, жиров и других компонентов, пишет The Beet.

Новые исследования показали: если пить сок три дня, то можно похудеть.

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Напиток положительно влияет на баланс микроорганизмов в кишечнике и улучшает микробиом. Он содержит много клетчатки, как и фрукты и овощи. То есть человек не только худеет, но и улучшает работу кровеносных сосудов, ускоряет доставку кислорода ко всем группам мышц и может легче восстанавливаться после тренировок.

Если делать овощные соки из свеклы, зелени, или моркови, например, то это даст организму важные растительные антиоксиданты. Они выводят токсины, пустые калории и вредные кишечные бактерии. Даже одна порция сока в день добавляет клетчатки, подпитывает тело. Для кишечника также польза - он восстанавливается после обработанной пищи, жирного мяса и алкоголя.

По словам специалистов, овощные и фруктовые соки содержат полифенолы, клетчатку и нитраты, особенно сок свеклы, которые стимулируют пребиотический эффект, который защищает кишечник.

Популярной причиной того, что люди поправляются, является постоянное желание съесть что-то. Поэтому в рацион можно добавить продукты, которые будут убивать аппетит. Например, зеленый чай обладает успокаивающим эффектом и ободрениям. Он стимулирует сжигание жира и помогает не чувствовать голод. Чаем нельзя полноценно поесть, но он будет замечательным перекусом.

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