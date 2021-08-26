Что провоцирует старение организма - ответ косметолога

Если повышенный уровень глюкозы, то AGE образуются в организме самостоятельно. Фото: pixabay

В процессе гликации стареет не только кожа человека, но и весь организм.

Как питание и образ жизни влияют на состояние кожи, объяснила косметолог Яна Смирнова в Instagram.

Гликация - это взаимодействие белков с сахарами, где образуются конечные продукты гликирования (КПГ). На английском КПГ - AGE (Advanced Glycosylation End-products).

Дерма состоит из коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты. Коллаген и эластин - белки. Они "склеиваются" и теряют функциональность.

"Именно от питания зависит уровень AGE-продуктов. Вредное - вкусное. Все жареное, корочка и коричневый или бурый цвет говорят о КПГ. Хрустящий хлебец, корочка от шарлотки, картошечка со шкварками, шашлык и даже топленое молоко и ряженка. Для сравнения, в 100 гр. жареного яйца содержится 2749 Кu, скремблированного на оливковом масле - 243 Кu, а вареного - 43 Кu ", - говорит Смирнова.

Если повышенный уровень глюкозы, то AGE образуются в организме самостоятельно. Он также возрастает от сладкого. Еще от фруктов и простых углеводов, особенно съеденных отдельно от основного приема пищи. Гликированный коллаген возникает преимущественно в 20-летнем возрасте. Он накапливается с годовой скоростью около 3,7% и достигает 30-50% увеличения в 80 лет.

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КПГ ухудшают качество кожи. Особенно заметно это после 35 лет. Кожа становится менее эластичной, более плотной, появляются морщины, пигментация, сосудистые звездочки и прочее. КПГ усиливают повреждения от УФ-излучения. Курение ускоряет образование КПГ и усиливает их оседание в тканях организма.

Привычки играют огромную роль для красоты, здоровья и стройности. Во-первых, стройные люди регулярно пьют воду. Наполненный водой желудок посылает импульсы в центр насыщения в головном мозге и есть хочется меньше, по словам эксперта.