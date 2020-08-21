Что поможет избавиться от лишних килограммов на животе

Избавиться от лишних килограммов на животе, как и на любой другой части тела, можно если питаться в дефиците калорий, со сбалансированным БЖУ. Фото: pixabay

Живота и боков можно избавиться с помощью фитнеса и правильного питания.

Для этого понадобиться самодисциплина и упорный труд, но есть ряд важных нюансов, которые следует учесть на пути к фигуре мечты, рассказала диетолог Татьяна Дик.

По ее словам, жир не сгорит, если вы будете качать пресс по 100 500 раз в день. Пресс будет в гипертонусе, у него не будет времени на восстановление и талия станет шире.

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Избавиться от лишних килограммов на животе, как и на любой другой части тела, можно если питаться в дефиците калорий, со сбалансированным БЖУ. Не в 1200 ккал, потому что так жир будет только накапливаться. Чтобы ускорить процесс, можно даже увеличить бытовую активность. Молодые мамы могут просто гулять с коляской пару часов и это будет гораздо лучше, чем вы сделаете то же кардио в быстром темпе, но 30 хвилин. Жир лучше горит при длительной и низкоинтенсивной работе.

На тренировках не надо переусердствовать на кардио по 2 часа, а выполнять багатосуглобовие упражнения. На них тратится больше энергии, но, делая только кардио, вы станете дряблой и плоской.

Это не значит, что пресс не нужно качать, но 2-3 раза в неделю - достаточно. Пресс - это стабилизатор корпуса, он не дает согнуться вдвое. И делая багатосуголобовие упражнения (приседания, тяги, жимы) вы уже тренируете мышцы кора. Без них никогда нельзя создать фигуру мечты.

В контроле веса тела наибольшую роль играет питание. Иногда понятие "правильно" многие не понимают правильно для человека, которий снижает вес, и правильно для того, кто его поддерживает или набирает, рассказала диетолог Елена Коготкова. По ее словам, это разное "правильно" для каждого.