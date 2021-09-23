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четверг, 23 сентября 2021 16:23

Чем заняться в свободное время - интересные идеи

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Чем заняться в свободное время - интересные идеи
Есть множество занятий, чтобы с пользой провести свободное время. Фото: pixabay

Много полезного можно сделать даже если времени для отдыха маловато.

Один из вариантов - уделить внимание внешности, пишет the-steppe.

Можно сделать маски для лица и волос, уделить время ногтям, сделать различные ванночки по уходу за руками. Ведь осенью кожа требует особого ухода.

Здоровый и полноценный сон - это полезное состояние, в котором нуждается человек. Поэтому примерно 30% от всей жизни человек в этом состоянии. Именно из-за дефицита сна можно легче подхватить болезни.

Можно готовить пищу. Каждый человек питается каждый день, поэтому процесс приготовления происходит также ежедневно. Можно усовершенствовать умения. Например, приготовить какую-то новое интересное блюдо ради эксперимента.

Изучение языков - еще одно полезное занятие.

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Можно и планировать путешествие.

Пять простых привычек могут продлить жизнь и предотвратить возникновение многих заболеваний. Одна из них - здоровый сон. Люди, которые спят по семь-восемь часов, имеют на 12% более высокую продолжительность жизни. Если пить один газированный напиток в день, то есть риск смерти от болезней системы кровообращения и пищеварительной системы.

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