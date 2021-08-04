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Чай, кофе и прыжки: как избавиться от отеков утром

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Чай, кофе и прыжки: как избавиться от отеков утром
Чайные пакетики - еще одно эффективное средство в борьбе с отечностью утром. Фото: pixabay

У многих людей утром отекает кожа.

Чтобы этого не было, надо обратить внимание на режим сна, питания, пишет Storinka.

Существуют и способы, которые помогут быстрее улучшить вид.

Если использовать кофе как косметическое средство, он поможет убрать мешки под глазами. Надо взять гущу от заваренного напитка, приложить ее на кожу под глазами, подождать 15 мин. Смыть теплой водой. В конце процедуры нанести увлажняющий крем.

Поможет и массаж лица, который можно сделать самостоятельно. Простые уроки есть в интернете, Проводить процедуру можно не только утром.

Чайные пакетики - еще одно эффективное средство в борьбе с утренней отечностью. И в зеленом, и в черном чае много кофеина. Надо заварить два пакетика чая, положить их в холодильник до полного остывания. Затем приложить их на кожу под глазами. Через 15 мин. будет результат.

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Лимфодренажные прыжки. После сна надо выпить стакан воды и сделать 100 прыжков. Это должны быть легкие, упругие движения, чуть отрываясь от пола. Эффект будет заметен сразу. Это простое упражнение способствует оттоку лимфы, поэтому и исчезает отечность.

Если употреблять белки во время завтрака и обеда, то это способствует увеличению скелетных мышц у взрослых. Ученые в новом исследовании хотели выявить влияние распределения потребления белков в течение суток на рост мышц, и пришли к таким выводам. Если есть белок на завтрак, то организм растет лучше, чем когда употреблять его на обед.

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