Анита Луценко рассказала, сколько нужно пить воды для хорошего самочувствия

Анита Луценко ответила на самый распространенный вопрос. Фото: @anitasporty

Фитнес-тренерка Анита Луценко ответила на самый распространенный вопрос подписчиков: "Сколько нужно пить воды в день?".

Развернутый ответ из нескольких простых правил женщина опубликовала в Instagram.

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1. Сколько пить? Если светло-соломенная или почти прозрачная моча - все хорошо, темно-желтая - мало пьете. Если ходите в туалет 6-10 раз - значит много пьете

2. Во время тренировки сохнет в основном во рту - подержать глоток воды во рту и глотать. Если много потеете - пьете, если не потеете - смачиваете губы водой.

3. Пить много воды также не требуется. Из-за чрезмерного количества жидкости в организме образуются отеки лица или частей тела.

"Тема странная, но вопросы я получаю очень часто. Надеюсь, что вы используете эти небольшие подсказки", - подытожила фитнес-тренерка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anita Lutsenko (@anitasporty) 30 Сен 2019 в 10:35 PDT

Недавно фитнес-тренерка Анита Луценко раскрыла секрет идеальной фигуры, которым поделилась с поклонниками.