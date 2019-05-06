Анита Луценко поделилась упражнениями для стройного тела

Фитнес-тренер Анита Луценко поделилась новым комплексом упражнений для спины и ягодиц.
Тренировку запостила в Instagram.
Для выполнения упражнений понадобится только коврик.
Лежа на животе, необходимо ноги и руки поднять над полом, колени держать ровными. Пытаться дышать ровно, смотря в пол.
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Держать ноги на весу и напрягать ягодицы. Локти тянуть к талии. Повторить 15 раз.
Сделать из рук "замок", продолжая напрягать ягодицы.
"Упражнения направлены на заднюю часть тела, помогают справиться с сутулостью. Делать 3 подхода по 15 раз. Да прибудет с вами сила", - подписала пост тренер.
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