Анита Луценко поделилась упражнениями для стройного тела

анита Луценко поделилась упражнениями против сутулости. Фото: @anitasporty

Фитнес-тренер Анита Луценко поделилась новым комплексом упражнений для спины и ягодиц.

Тренировку запостила в Instagram.

Для выполнения упражнений понадобится только коврик.

Лежа на животе, необходимо ноги и руки поднять над полом, колени держать ровными. Пытаться дышать ровно, смотря в пол.

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Держать ноги на весу и напрягать ягодицы. Локти тянуть к талии. Повторить 15 раз.

Сделать из рук "замок", продолжая напрягать ягодицы.

"Упражнения направлены на заднюю часть тела, помогают справиться с сутулостью. Делать 3 подхода по 15 раз. Да прибудет с вами сила", - подписала пост тренер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anita Lutsenko (@anitasporty) 5 Май 2019 в 9:51 PDT

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