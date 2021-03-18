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четверг, 18 марта 2021 12:30

75% женщин уделяют наибольшее внимание уходу за лицом - исследование

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75% женщин уделяют наибольшее внимание уходу за лицом - исследование
71% женщин понимает связь между сухой и раздраженной кожей и бритьем, но лишь 16% из них регулярно заменяют свои лезвия. Фото: pixabay

Многие женщины до сих пор бреют тело поспешно и не используют средств ухода за кожей, которые должны быть до и после процедуры.

Маркетинговая компания OnePoll опросила 2 тыс женщин и сделала вывод, что они больше уделяют внимание уходу за лицом, а не коже всего тела, пишет Mirror.

Для 76% опрошенных женщин наибольшее значение имеет уход за лицом. 17% тратит более 30 минут в неделю на уход за кожей лица. Чуть меньше 5 минут уделяют ногам 41% и рукам 45% женщин. 28% также тратят менее 20 фунтов, а это примерно 760 гривен в месяц на косметические средства для лица, тогда как лишь 7% тратят столько же на уход за кожей ног.

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По словам врача-косметолога Евомы Укелегхе, женщины до сих пор недостаточно осведомлены о том, как следует удалять волосы и чего нельзя делать.

"Наш режим ухода за телом редко выходит за рамки какого-то поспешно нанесенного крема для тела и быстрого бритья под душем", - говорит она.

Согласно исследованию, 71% женщин понимает связь между сухой и раздраженной кожей и бритьем, но лишь 16% из них регулярно заменяют свои лезвия. 43% не понимают преимуществ использования средств для кожи до и после бритья. 29% сказали, что не знают, как ухаживать за кожей тела. Более половины (52%) приобрели бы новое средство для увлажнения лица, а не свежую бритву. Почти четверть (23%) всего несколько раз меняют лезвие бритвы или одноразовую бритву, несмотря на то, что 62% согласились, что нужно регулярно менять лезвия. 29% женщин не считают, что крем для бритья всегда необходим. 61% женщин, которые чувствуют сухость или раздражение после бритья, треть из них не выбирает бритву, исходя из собственных потребностей в уходе за кожей.

Также существуют определенные мифы и ошибки при бритье. Среди них наиболее распространены:

- Нерегулярная замена лезвия. Более трети женщин (38%) не знают, что следует систематически заменять лезвия, чтобы обеспечить четкое и гладкое бритье кожи.

- Не понимают преимуществ эксфолиации бритвой. 86% женщин не осознают, что бритье на самом деле может действовать как пилинг для кожи.

- Волосы не становятся толще и не растут быстрее. Почти треть женщин ошибочно полагают, что бритье ускоряет рост волос и делает его более густым и темным.

- Средства для бритья имеют значения. 71% женщин считают, что мыло и вода работают так же хорошо, как крем для бритья.

- Неправильное представление о бритье. Почти треть (30%) ошибочно считают, что ежедневное бритье вредно для вашей кожи.

Патчи эффективно борются с мешками, потемнением и мелкими мимическими морщинами, разглаживают кожу, делают ее более эластичной. Среди них есть с глубоким очищением, помогающие очистить закупоренные поры без утомительной процедуры распаривания. Используют их и для лечебных целей, содержащие бактерицидный триклозан или салициловую кислоту для дезинфекции и подсушивания воспаленного участка кожи, удаления избыточного количества жира.

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