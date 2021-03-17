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среда, 17 марта 2021 14:52

Патчи для глаз рекомендуют наносить осторожно

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Патчи для глаз рекомендуют наносить осторожно
Патчи также увлажняют и обогащают кожу питательными веществами, разглаживают ее перед нанесением макияжа. Фото: pixabay

Патчи под глаза в последнее время приобрели широкую популярность в уходе за кожей.

Они бывают разного размера, состава и типа, пишет Lenta.ua

Патчи эффективно борются с мешками, потемнением и мелкими мимическими морщинами, разглаживают кожу, делают ее более эластичной. Среди них есть с глубоким очищением, помогающие очистить закупоренные поры без утомительной процедуры распаривания. Используют их и для лечебных целей, содержащие бактерицидный триклозан или салициловую кислоту для дезинфекции и подсушивания воспаленного участка кожи, удаления избыточного количества жира.

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Патчи также увлажняют и обогащают кожу питательными веществами, разглаживают ее перед нанесением макияжа. Также эти косметические средства имеют множество других полезных свойств на кожу.

Используя патчи, советуют сначала очистить кожу, сделать легкий массаж для усиления кровотока Тогда прилепить патчи на подготовленную зону, предварительно разогрев или смочив водой в соответствии с инструкцией, выдержать время, рекомендованное производителем косметического средства и снять патчи в той же последовательности, в которой они наносились на лицо. После легко помассировать кожу для усиления эффекта.

Очень осторожно их надо наклеивать на зону вблизи глаз. Следует оставить зазор минимум 2 мм к слизистой, чтобы не навредить глазам.

Гороховая маска для лица в домашних условиях имеет лечебно-косметические свойства через богатый химический состав. Ее уникальность в том, что подойдет для любого типа кожи и будет действовать именно так, как необходимо каждому из них.

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