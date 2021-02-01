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понедельник, 01 февраля 2021 11:34

Заметили самую дешевую модель Toyota
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Заметили самую дешевую модель Toyota
Фото: motor1.com
Заметили самую дешевую модель Toyota
Заметили самую дешевую модель Toyota

Фотошпионам удалось зафиксировать новую модель Toyota во время испытаний в Северной Европе. Toyota Aygo является самой дешевой моделью в линии производителя.

Кузов прототипа все еще скрывается под слоем камуфляжа пленки, но на снимках видно одну интересную деталь - черную тканевую крышу. Такая опция будет доступна для Toyota Aygo следующего поколения. Генерация модели в Европе имеет мягкую крышу, который складывается, информирует Автоцентр.

Сити-кар имеет также новые формы, фары и задние фонари. Визуально он кажется несколько большим от предшественника.

По предварительной информации, следующий Aygo будет иметь бензиновый двигатель и электрическую силовую установку. О мощности агрегатов пока не сообщают. Презентацию Toyota Aygo проведут до конца 2021 года.

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