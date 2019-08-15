Volkswagen представил кабриолет на базе кроссовера T-Roc

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Компания Volkswagen представила двухдверный кабриолет на базе кроссовера T-Roc. Автомобиль имеет два ряда сидений и рассчитан на четырех пассажиров.

Крышe кроссовера можно открывать автоматически, на скорости не более 30 км/ч. Процесс длиться десять секунд.

В кабриолета T-Roc есть защитные дуги, которые расположены за задними сиденьями и автоматически поднимаются при опрокидывании транспортного средства.

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Кроссоверу усилили раму ветрового стекла, а кузов сделали жестче в зоне днища, дверей.

В продажу авто поступит с передним приводом. На выбор предложено два бензиновых двигателя. Трехцилиндровый литровый мотор с потенциалом 115 лошадиных сил и полуторалитровый агрегат на 150 "лошадок".

По словам представителей немецкой марки, T-Roc - это наследник культовых моделей Beetle и Golf. Об этом сообщили на tsn.ua.

Компания Volkswagen представила электрофургон Type 20 на базе модели 1962 года. Тюнингованный Type 20 является "родственником" анонсированного электрического беспилотника ID.Buzz от Фольксваген, но в ретрокузове.