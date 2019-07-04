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четверг, 04 июля 2019 13:45

Хиппи-мобиль от Volkswagen возродили в электрической версии
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Volkswagen Type 20
Фото: из открытых источников
Volkswagen Type 20
Volkswagen Type 20
Volkswagen Type 20
Volkswagen Type 20

Компания Volkswagen представила электрофургон Type 20 на базе модели 1962 года.

Тюнингованный Type 20 является "родственником" анонсированного электрического беспилотника ID.Buzz от Фольксваген, но в ретрокузове.

Машину оборудовали аккумулятором на 10 кВт*ч и электродвигателем с потенцциалом 120 л. с.

Электрокар оснащен пневматической подвеской от Porsche, что регулирует дорожный просвет с помощью программного управления. Это позволяет Type 20 подниматься, когда водитель приближается к автомобилю.

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Фургон оснастили системой распознавания лиц в реальном времени. Модуль использует широкоугольную камеру 720p, встроенную в окно со стороны водителя.

В салоне предусмотрен голосовой контроль. Команды можно давать с трех различных зон: водительского рядя, середины и задней части салона. Голосом можно выбирать различные световые режимы оптики и подсвеченного значка Volkswagen.

Для Type 20 дизайнеры немецкой марки создали нестандартные колеса, опоры зеркал и элементы поддержки кресел. Они повторяют естественные формы растений.

Электрический Type 20 будет выставлен на выставке IECC в Америке, чтобы отпраздновать 20-летнюю историю компании в Силиконовой долине.

Авто выпустили в честь 20-летия и серьезного расширения Лаборатории исследований электроники в Калифорнии. Об этом сообщили на tsn.ua.

Британское ателье представило электрокар на базе Ford Mustang 1960-х. Машину экспонировали на фестивале скорости в Гудвуде.

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Дата
04
июля

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