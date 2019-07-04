Хиппи-мобиль от Volkswagen возродили в электрической версии

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Компания Volkswagen представила электрофургон Type 20 на базе модели 1962 года.

Тюнингованный Type 20 является "родственником" анонсированного электрического беспилотника ID.Buzz от Фольксваген, но в ретрокузове.

Машину оборудовали аккумулятором на 10 кВт*ч и электродвигателем с потенцциалом 120 л. с.

Электрокар оснащен пневматической подвеской от Porsche, что регулирует дорожный просвет с помощью программного управления. Это позволяет Type 20 подниматься, когда водитель приближается к автомобилю.

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Фургон оснастили системой распознавания лиц в реальном времени. Модуль использует широкоугольную камеру 720p, встроенную в окно со стороны водителя.

В салоне предусмотрен голосовой контроль. Команды можно давать с трех различных зон: водительского рядя, середины и задней части салона. Голосом можно выбирать различные световые режимы оптики и подсвеченного значка Volkswagen.

Для Type 20 дизайнеры немецкой марки создали нестандартные колеса, опоры зеркал и элементы поддержки кресел. Они повторяют естественные формы растений.

Электрический Type 20 будет выставлен на выставке IECC в Америке, чтобы отпраздновать 20-летнюю историю компании в Силиконовой долине.

Авто выпустили в честь 20-летия и серьезного расширения Лаборатории исследований электроники в Калифорнии. Об этом сообщили на tsn.ua.

Британское ателье представило электрокар на базе Ford Mustang 1960-х. Машину экспонировали на фестивале скорости в Гудвуде.