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вторник, 25 июня 2019 14:09

Представили электрический Ford Mustang с двигателем на 400 кВт

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Представили электрический Ford Mustang с двигателем на 400 кВт
Британское ателье представило электрокар на базе Ford Mustang 1960-х. Фото: designboom.com

Британское ателье представило электрокар на базе Ford Mustang 1960-х. Машину экспонировали на фестивале скорости в Гудвуде.

Транспортные средства выпустят лимитированной серией, 499 автомобилей.

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Переработанные ретромобили Mustang электрокары смогут проезжать на одном заряде до 320 км. Запас хода обеспечит аккумулятор 64 кВт*ч.

Машины получат полный привод и смогут развивать максимальную скорость до 240 км/ч. До сотни смогут разгоняться за 3,99 сек. Пиковая мощность двигателей составит 400 кВт.

Продавать авто будут по цене около $380 тыс., - сообщили на tsn.ua.

Ford представил линейку шоу-каров, разработанных на основе серийных пикапов, внедорожников и кроссоверов Ford. Презентация состоялась во время выставки Ассоциации производителей специализированного оборудования SEMA, которая прошла в Лас-Вегасе. Ежегодно там представляют эффектно тюнингованные авто.

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