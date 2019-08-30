Вертолет вместо автомобиля: в Раде предложили альтернативу ремонту дорог

Потенциальный заместитель председателя транспортного комитета ВРУ предлагает малую авиацию в качестве альтернативы плохим дорогам.
Кандидат на должность заместителя председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко, представляющий партию "Слуга народа", считает одним из приоритетов законодательной деятельности развитие малой авиации и внутренних низкобюджетных авиаперелетов.
По мнению Крейденко, это может стать альтернативой изношенному железнодорожному транспорту и плохим дорогам.
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"Нам нужно разобраться с малой авиацией, реформировать речной транспорт, внедрить автоматическое взвешивание автотранспорта на дорогах.
Автодороги плохие, железнодорожный транспорт на 60% изношен, нужно дать возможность дешево, быстро передвигаться по стране с помощью малой авиации ", - сказал депутат.
Представители СМИ поинтересовались у чиновника, есть ли речь об использовании маленьких самолетов в качестве транспорта по аналогии с такси.
"В том числе и как такси. Чтобы мы могли беспрепятственно долететь из пункта А в пункт Б. И нужно развивать региональные лоукост", - сказал Владимир Крейденко. Мужчина считает, что перевозчиками для такой службы могут быть украинские и иностранные авиакомпании. Об этом сообщили на 24tv.ua.
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