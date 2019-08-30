КрАЗ выпустил новый грузовик с оптимизированными характеристиками

Фото: 24tv.ua

Кременчугский автомобильный завод выпустил очередную новую модель, которая предназначена, в основном, для украинских аграриев.

Шасси КрАЗ-6511Н2-500 является уникальным для нашего рынка. От предшественников его отличает наличие задней третьей подъемной оси, что позволяет уменьшить расход топлива и износ резины во время движения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему больше автомобилей украинцы импортируют из Германии: объяснение эксперта

Новый КрАЗ имеет колесную формулу 6 × 2, бескапотную кабину. Модель оборудована 6-цилиндровым двигателем WP7 мощностью 300 "лошадей" стандарта Евро-5. В трансмиссии использована 9-скоростная двухдиапазонная КПП.

Грузоподъемность машины 18 тонн. Она может быть использована для монтажа установок промышленного назначения, технологического оборудования, в роли коммунальной спецтехники. Среди преимуществ транспортного средства: увеличена грузоподъемность по сравнению с колесной формулой 4 × 2, уменьшенные эксплуатационные расходы по сравнению с колесной формулой 6 × 4. Об этом сообщили на 24tv.ua.

Украинe хотят превратить в могильник для старых машин - эксперт