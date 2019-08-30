 
Ексклюзивы
1/5
Трампу не интересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Трампу не интересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Просмотров: 18
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
2 Просмотров: 1314
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
Просмотров: 522
Обвала рейтинга Зеленского в этом году не будет - эксперт
Обвала рейтинга Зеленского в этом году не будет - эксперт
1 Просмотров: 396
Председатель фракции "Голос" объяснил слова Вакарчука о "надпозицию"
Председатель фракции "Голос" объяснил слова Вакарчука о "надпозицию"
Просмотров: 1350
"Ненавижу подсолнухи" – доброволец рассказал о кровавых боях за Иловайск
"Ненавижу подсолнухи" – доброволец рассказал о кровавых боях за Иловайск
Просмотров: 4869
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 22626
Кому Украина платит пенсии за границей
Кому Украина платит пенсии за границей
Просмотров: 2628
Пока не видно, чем Зеленский отличается от предшественника - социолог
Пока не видно, чем Зеленский отличается от предшественника - социолог
Просмотров: 1845
Зеленскому напомнили о судьбе Януковича
Зеленскому напомнили о судьбе Януковича
4 Просмотров: 3276
Фото
Все фото
3
4
4
5
3
КрАЗ выпустил новый грузовик с оптимизированными характеристиками
КрАЗ выпустил новый грузовик с оптимизированными характеристиками
Mercedes представит электрический микроавтобус на базе EQV
Mercedes представит электрический микроавтобус на базе EQV
Mercedes обнародовал новый кроссовер GLE Coupe 2020
Mercedes обнародовал новый кроссовер GLE Coupe 2020
Новый Volkswagen Passat GTE PHEV сделали автономнее
Новый Volkswagen Passat GTE PHEV сделали автономнее
Harley-Davidson обнародовал копну электровелосипедов
Harley-Davidson обнародовал копну электровелосипедов
Видео
Все видео
Показали сооружение первой украинской бетонной автодороги
Показали сооружение первой украинской бетонной автодороги
Дом, машина и лодка на одних колесах - показали незвичнайне авто
Дом, машина и лодка на одних колесах - показали незвичнайне авто
Водитель нашел интересный способ протирать окна во время ливня
Водитель нашел интересный способ протирать окна во время ливня
Мост через лиман для трассы Киев-Одесса строят круглосуточно
Мост через лиман для трассы Киев-Одесса строят круглосуточно
Активисты ликвидировали КПП, которое брало деньги за доступ к воде
Активисты ликвидировали КПП, которое брало деньги за доступ к воде
Интервью
1/5
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 22617
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6336
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2502
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2682
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 7011
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
29 августа 2019
Просмотров: 369
Інший світ
Тиждень тому зустрів приятеля, дружбу з яким дуже ціную, бо вона здається неможливою — настільки ми різні за походженням і природою. Приміром ...
пятница, 30 августа 2019 14:11

КрАЗ выпустил новый грузовик с оптимизированными характеристиками
3

  Комментировать

КрАЗ-6511Н2-500
Фото: 24tv.ua
КрАЗ-6511Н2-500
КрАЗ-6511Н2-500

Кременчугский автомобильный завод выпустил очередную новую модель, которая предназначена, в основном, для украинских аграриев.

Шасси КрАЗ-6511Н2-500 является уникальным для нашего рынка. От предшественников его отличает наличие задней третьей подъемной оси, что позволяет уменьшить расход топлива и износ резины во время движения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему больше автомобилей украинцы импортируют из Германии: объяснение эксперта

Новый КрАЗ имеет колесную формулу 6 × 2, бескапотную кабину. Модель оборудована 6-цилиндровым двигателем WP7 мощностью 300 "лошадей" стандарта Евро-5. В трансмиссии использована 9-скоростная двухдиапазонная КПП.

Грузоподъемность машины 18 тонн. Она может быть использована для монтажа установок промышленного назначения, технологического оборудования, в роли коммунальной спецтехники. Среди преимуществ транспортного средства: увеличена грузоподъемность по сравнению с колесной формулой 4 × 2, уменьшенные эксплуатационные расходы по сравнению с колесной формулой 6 × 4. Об этом сообщили на 24tv.ua.

Украинe хотят превратить в могильник для старых машин - эксперт

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «КрАЗ выпустил новый грузовик с оптимизированными характеристиками». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
августа

В Украине запретили партию

Нелегальная организация националистов провела съезд

Первый пылесос перевозили лошадьми и парковали возле дома

Самое читаемое
Тимошенко к новому политическому сезону сменила имидж
Тимошенко к новому политическому сезону сменила имидж
3
 1 Просмотров: 52330
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: &quot;Дяденька, не стреляйте&quot;
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
5
 Просмотров: 22617
Первый день работы Верховной Рады: опубликовали повестку дня
Первый день работы Верховной Рады: опубликовали повестку дня 1 Просмотров: 20729
Соратник Медведчука устроил провокацию в первый день Рады
Соратник Медведчука устроил провокацию в первый день Рады
 3 Просмотров: 20362
Каким был Лисичанск и его жители 100 лет назад - подборка фото
Каким был Лисичанск и его жители 100 лет назад - подборка фото
21
 Просмотров: 19776
Авто
Почему больше автомобилей украинцы импортируют из Германии: объяснение эксперта
Почему больше автомобилей украинцы импортируют из Германии: объяснение эксперта
 Просмотров: 1107
Для Венеции закупили 15 электробусов
Для Венеции закупили 15 электробусов Просмотров: 504
Учебные заведения комплектуют электроавтобусами Blue Bird
Учебные заведения комплектуют электроавтобусами Blue Bird Просмотров: 45
Показали тизер Audi с "самым радикальным" дизайном
Показали тизер Audi с "самым радикальным" дизайном Просмотров: 504
BMW создала полигональный руль для электрического кроссовера
BMW создала полигональный руль для электрического кроссовера Просмотров: 495
Больше всего комментируют
7
"Х*й им в ж*пу" - "слугу народа" поймали на переписке
4
Зеленскому напомнили о судьбе Януковича
4
Обвал дома в Дрогобыче: число погибших увеличилось до 8
3
Соратник Медведчука устроил провокацию в первый день Рады
2
Зеленский отреагировал на обвал дома в Дрогобыче
Голосов: 12975
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua