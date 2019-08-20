Украинe хотят превратить в могильник для старых машин - эксперт

Самое мощное шасси Кременчугского автомобильного завода отлично зарекомендовали в Азербайджане. Там наш КрАЗ использовали для транспортировки буровой установки УП-100/125 "Руслан". Основа Украинского грузовика способна "нести" 30 т. Машину укомплектовали турбодизельным силовым агрегатом с потенциалом 375 лошадиных сил. Тяжелый автотранспорт соответствует стандарту Евро-5.

Автор: из открытых источников Эксперт рассказал о судьбе украинского автопрома

КрАЗ - одно из немногих автопредприятий, что еще функционируют в Украине. Хотя в свое время, в нашей стране, активно работало немало мощных автостроительных компаний. Среди самых известных ЗАЗ, ЛАЗ, ЛуАЗ. Почему украинский автопром, который обеспечивал внутренний рынок автотехникой и экспортировал продукцию во многие страны - гаснет? Какой Украинский автобизнес сегодня и что с ним будет завтра? Об этом и другом, относительно темы, Gazeta.ua рассказал председатель Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров Олег Назаренко.

Производит ли Украина сейчас активно машины, где и какие?

На сегодня активных украинских автопредприятий мало. В Закапратський области собирают чешский автомобиль Skoda на базе компании "Еврокар". Автомобилестроительная корпорация "Богдан", на черкасском заводе, складывает для армии белорусские грузовики МАЗ. Кременчугский автомобильный завод выпускает единицы автотехники. Луцкий автомобильный, Львовский автобусный заводы - ничего не делают. Закрыли Кременчугский автосборочный завод на котором производили машины Geely, китайской автомобилестроительной компании. Остановил производство Запорожский автозавод на котором производили, в частности, Lanos-ы.

Почему сейчас мы имеем такую ​​неутешительную картину развития украинского автопрома?

В мире автопром идет несколькими путями. Один из вариантов - производители направляют основные усилия для удовлетворения потребностей внутреннего рынка. Представители такой тактики - Соединенные Штаты Америки, Китай, РФ. Другая модель ведения бизнеса - работа на внешние рынки. Представитель этого течения - Словакия. Наши западные соседи делают Peugeot, Hyundai, Audi, Kia. Но все транспортные средства, за небольшим исключением, реализируют за пределы страны. Их машины идут в Украину, другие страны Европы и рынки. Сейчас словаки занимают первое место в мире по производству автомобилей на душу населения. Теперь пример по нас. До экономического кризиса 2009 года, львиную долю Daewoo Lanos продавали в РФ. Война и другие очевидные факторы повлияли на сужение рынка сбыта машин.

Какая главная проблема украинского автопрома?

"Кривой" менеджмент. Сейчас в Украине непривлекательный инвестиционный климат. Это спровоцировано отсутствием гарантий со стороны власти по обеспечению благоприятной атмостефы для развития автодела на нашей земле. Как-то я гостил у знакомого чиновника с Востока. Он показывал территорию, где работают Peugeot, Volkswagen и другие автомобильные заводы в зоне его ответственности. Он бесплатно предоставил землю иностранным инвесторам. К территории провел электро, газоснабжение, проложил дороги и дал представителям компании свою личную визитку. "Если что" - просил звонить на мобильный. Один из местных чиновников попытался получить взятку - отправили в тюрьму. В противоположность наша история. Рассказал один из инвесторов, который в западной Украине построил завод по производству автозапчастей. Они купили за свои деньги землю. За свои деньги провели коммуникации, газ, электричество. Взятки платили на каждом шагу. Затем пришла группа определенных лиц, и заявила, что если если им не заплатят 300 тысяч долларов - они перекроют все производство. Легче работать там, где работают законы. Поэтому и автобизнес в теме трудовой миграции. Зачем немцам платить приличную зарплату немецком работнику, если можно украинцу дать тысячу долларов? Вот почему автопроизводители открывают мощности производства, в частности, в Словакии. Экономия. Автор: из открытых источников Эксперт рассказал о судьбе украинского автопрома

Как часто европейцы меняют свои машины?

У немцев есть поговорка: "Мы не такие богатые, чтобы ездить на старых авто". В основном, без существенных проблем автомобиль ездит 6-7 лет, с тех пор, как сойдет с конвейера. Далее машина может потребовать ремонта. Средняя зарплата немецкого автомеханика - 3-4 тысячи евро в месяц. Ремонт транспортного средства - очень дорогое удовольствие даже для европейца. Между тем, чем старше авто, тем больше надо платить экологического сбора за транспорт. Что почтеннее возраст машины - дороже страховка. Все эти факторы подталкивают автовладельца на мысль: проще продать, чем содержать.

Придет ли сейчас иностранный инвестор в Украину?

Инвестор ближайшие семь лет не придет. Ему не выгодно сейчас идти в Украину, в частности, из-за лишних расходов. Соглашение с ЕС, в действующей редакции, в определенных вопросах - невыгодна автоинвесторам. Документом предусмотрено, что все машины, произведенные в Украине, на семь лет обложены десятипроцентной пошлиной. Если мы ориентувамимемося на внешний рынок - нам нужна конкретика и побыстрее. Почему китайская автомобилестроительная компания Great Wall открыла завод в Болгарии? Потому что Болгария - член ЕС и туда автомобили поставляются с нулевой пошлиной. Почему Geely открыла завод в Беларуси? Потому что Беларусь - член Таможенного союза и они, без пошлины, поставляют машины соседям по блоку. Между тем, что выгоднее европейском капиталисту: создавать рабочие места в Украине или чтобы налоги шли в бюджеты их государств? Автор: из открытых источников Эксперт рассказал о судьбе украинского автопрома

Какое будущее украинского автопрома?

Украинский автопром тлеет, но сомнительные сделки и отсутствие четкой стратегии - его добивают. Если мы не возродим, разовьем свой крепкий автобизнес, не решим этот вопрос системно - рискуем превратить Украину в могильник для старых машин. Сейчас в Беларуси запрещено ввозить новые авто, не соответствующие экологическому стандарту минимум Евро-5. Другие - запретили ввоз любых, и б/у и новых машин, не соответствующих Евро-5. С января в Украине планируют разрешить ввозить новые автомобили с экологическим стандартом не менее Евро-6. Подержанные автомобили можно ввозить с Евро-2. Где логика? То есть создают почву для свалки "хлама" в нашу страну. Европеец, который отъездил заложен базовый ресурс машины, продаст ее, чтобы не ремонтировать. И надо придумать куда ее продать, учитывая тенденцию борьбы за экологию, относительно двигателей внутреннего сгорания. Если автовладелец этого не сделает - будет ездить на том, что есть. Автопроизводителю это не выгодно, поэтому нужен рынок сбыта. И сейчас такой, чуть ли не самый большой рынок, хотят сделать в Украине. Мы дышим тем, от чего Европа уже давно отказалась. А по информации Всемирной организации здравоохранения, Украина в лидерах по уровню онкозаболеваний.

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Можем ли мы построить новые автомобильные предприятия в Украине и сколько это будет стоить?

Для того, чтобы завод был рентабельным, ему нужно производить не менее 200 тысяч автомобилей в год. В Украине, до недавнего времени, продавали 80 тысяч машин в год. Все зависит от стратегии. Существуют различные технологии конструирования автомобилей. Сейчас устоявшиеся SKD и СKD подходы.

SKD - semi knocked down, полуразобранный. Это технология сборки автомобилей. На место сбора, с завода-изготовителя, поставляют готовые для сборки комплектующие. Часто в форме крупных узлов. Машинокомплект уже составлен из отдельных агрегатов и деталей, для одной сборочной единицы техники. Он готов для использования и требует сочетания с другими функциональными элементами. Крупноузловая сборка - самая простая технология конструирования автомобиля. Ее часто используют автопроизводители, особенно на этапе становления бизнеса.

CKD - ​​complete knock-down, полноразобраный. Это технология мелкоузловой сборки автомобилей. При ее использовании, транспортные средства собирают из отдельных деталей и подсистем, привезенных от производителя с выполнением ряда технологических операций. Среди них: сварка, окраска, внутренняя отделка и тому подобное.

Если это крупноузловая сборка, SKD - достаточно 20 миллионов евро, чтобы построить завод для таких нужд. Если поставим целью производить автотранспорт по технологии СKD - нужно около 50 миллионов евро. Если мы хотим создать компанию, что, кроме изготовления машин, будет заниматься разработкой новых моделей, будет иметь современные лаборатории, тестовые площадки, испытывать на своих полигонах прототипы - нужно инвестировать около миллиарда условных единиц. Бюджет таких автомобильных гигантов - больше бюджета Украины. Например, это уровень немецкого BMW.

Бюджет современного топового автозавода - больше бюджета нашей страны.

Можно ли вместо реанимации автодела по производству машин с двигателями внутреннего сгорания, построить мощности для производства электромобилей?

Можно. Но для этого нужно сильное политическое решение, выгодные для Украины международные соглашения и ориентирование на внешний рынок.

Нужно ли Украине развитие своего автопрома?

Конечно да. Автопроизводство - одна из главных движущих сил промышленности. Во времена СССР, США обеспечивали 40 процентов промышленного потенциала. Советский союз имел 20 процентов. Украина - 36 процентов промышленного потенциала всего СССР. Это уровень выше показатели тогдашней Германии, Франции и других странах. В 1991 году Украина была в десятке самых промышленно развитых стран. Сегодня - спустились, примерно до 70 позиции. Автор: из открытых источников Эксперт рассказал о судьбе украинского автопрома

Чего, сколько и как много времени нужно, чтобы вывести Украинский автопром на конкурентный современный уровень?

Мало ли не в первую очередь, нам нужно сильное политическое лоббирование. Со слаженной и грамотной поддержкой власти, может быть достаточно месяцев-полгода, чтобы украинский автопром достиг приличного уровня. Чтобы инвесторы поверили - нужны гарантии руководителей государства. Если чиновники дадут гарантии законности, наказания коррупционеров, устранение взяточництва, то сюда придут инвесторы, которые с удовольствием построят здесь бизнес.

Вероятвнее всего, украинский автопром встрети упадок или расцвет?

По просьбе команды президента, я готовлю аналитику, по "слабостям" законодательства относительно автомобильной отрасли. Если власть учтет рекомендации компетентных специалистов, президент примет волевое решение об изменениях в направлении оптимизации автосектра, то я думаю, что прогноз положительный. Когда мы построили автозавод по производству Skoda, наши работники предприятия поехали учиться на немецкую автомобилестроительную компанию Volkswagen. Немцы были в восторге от уровня и сообразительности наших соотечественников. У нас есть все, для того, чтобы развиваться. Но когда кто-то развивается, он не заинтересован в том, чтобы другие развивались. Конкуренция. Это надо понимать и бороться за свое место под солнцем.