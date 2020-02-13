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четверг, 13 февраля 2020 23:30

В Volkswagen рассказали, когда начнут выпускать электрический хиппи-мобиль
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Дизайн электробуса напоминает классические минивэны VW T1 с 1960-х
Фото: MotorTrend
Дизайн электробуса напоминает классические минивэны VW T1 с 1960-х
Дизайн электробуса напоминает классические минивэны VW T1 с 1960-х
Дизайн электробуса напоминает классические минивэны VW T1 с 1960-х
Дизайн электробуса напоминает классические минивэны VW T1 с 1960-х

Компания Volkswagen планирует запустить производство электрических фургонов ID. Buzz 2022 года.

Однако, фургон может выйти на рынок под другим именем, рассказал директор Volkswagen в США Йохан де Нисшен, сообщает MotorTrend.

Ожидается, что производство электробуса будет налажено на одном заводе в Германии. План выпускать его только на одном предприятии продиктован тем, что в Volkswagen считают фургон очень нишевым и не рассчитывают на огромные продажи.

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Какие изменения произойдут в серийном автомобиле по сравнению с прототипом, представленным еще 2017 году, пока неизвестно. Авто, скорее всего, избавиться от некоторых концептуальных деталей, включая камеры заднего вида вместо зеркал.

Изменения также могут коснуться фар, задних фонарей и колес.

Дизайн электробуса напоминает классические минивэны VW T1 с 1960-х. В те времена такой транспорт был настоящей мечтой американских хиппи и стал одним из символов этой субкультуры.

Mercedes-Benz показала фотографии серийного электрического микроавтобуса, который создали на базе концепта EQV.

Электрические моторы минивэна расположены на передней оси и выдают 201 л. с. Авто укомплектовали батареей 90 кВт*ч, что обеспечивает около 400 км хода.

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