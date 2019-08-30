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суббота, 31 августа 2019 07:30

Toyota представила электробус на водороде

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Toyota представила электробус на водороде
Toyota представила обновленный электробус Sora на водороде. Фото: autoc-one.jp

Автокомпания Toyota представила обновленный электробус Sora на водороде.

Машина получила ряд инновационных функций безопасности, среди которых содержание безопасной дистанции и синхронное движение в колонне нескольких Toyota Sora. Пассажиры могут даже остановить транспорт нажатием кнопки, если водителю вдруг стало плохо.

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Транспортное средство можно запрограммировать, чтобы оно ездило по указанному маршруту и ​​останавливалось в определенных местах.

Представители Toyota сообщили, что электробусы оборудованы двумя моторами общей мощностью около 310 "лошадок". Машины укомплектованы никель-металогидратнимы аккумуляторами с потенциалом 235 кВт*ч. Об этом сообщили на tsn.ua.

В Италии для Венеции закупили 15 электрических автобусов Solaris Urbino 12 и шесть зарядных станций для них.

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Дата
31
августа

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