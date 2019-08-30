Для Венеции закупили 15 электробусов

В Италии для Венеции закупили 15 электрических автобусов Solaris Urbino 12 и шесть зарядных станций для них.
Электробусы оборудованы кондиционерами, камерами наблюдения в салоне, пандусами для людей с инвалидностью. Сиденья покрыты специальным антиграфити-слоем.
На приборной панели в кабине водителя установлена современная сенсорная панель управления.
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Электробусы имеют два двигателя по 125 кВт и батареи Solaris High Power общей мощностью 116 кВт*ч. По просьбе заказчика, транспорт могут укомплектовать пантографами для быстрой зарядки через электрические линии на станции.
Такой екотранспорт заменит весь топливный общественный транспорт на островах Лидо и Пелестрина, которые отделяют Венецианскую лагуну от Адриатического моря.
На электробусы город потратил 20 млн евро. Об этом сообщили на tsn.ua.
Учебные заведения комплектуют электроавтобусами Blue Bird
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