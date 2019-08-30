Учебные заведения комплектуют электроавтобусами Blue Bird

Blue Bird Corporation продала уже более сотни электрических школьных автобусов. Фото: electrive.com

Автокомпания Blue Bird Corporation продала уже более сотни электрических школьных автобусов в разные штаты Америки.

Транспорт бренда уже доставили в школы Вашингтона, Калифорнии, Северной Дакоты.

Также, экологический транспорт получат университеты Нью-Йорка, Калифорнии, Колорадо, Нью-Джерси и Квебека до конца 2019, или к началу 2020-го.

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Все электробусы построены на базе платформы компании Cummins, которая занимается около 30 лет развитием электрических технологий. Транспорт имеет запас хода около 200 км, а до полного заряда батареи пополняются за 8 часов.

Запаса хода вполне достаточно для использования автобусов в пределах города, а время зарядки позволяет "заправлять" транспорт ночью.

В течение следующих трех лет Cummins инвестирует $ 500 миллионов на электрификацию, чтобы представить на рынке надежные, высококачественные, полностью электрические и гибридные автобусы для широкого применения. Об этом сообщили на tsn.ua.

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