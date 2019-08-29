Mercedes представит электрический микроавтобус на базе EQV

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Mercedes-Benz показала фотографии серийного электрического микроавтобуса, который создали на базе концепта EQV.

Электрические моторы минивэна расположены на передней оси и выдают 201 л. с. Авто укомплектовали батареей 90 кВт*ч, что обеспечивает около 400 км хода. По крайней мере такую ​​дальность обещает Mercedes.

В общем, серийный минивэн, который позиционируют как "первый полностью электрический премиум MPV (Multi-Purpose Vehicle авто, - авт)". Машине сохранили многие детали дизайна и комплектующих от прототипа EQV.

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Авто визуально почти не изменилось, а внутри сохранило информационно-развлекательную платформу MBUX с одним экраном в стиле планшета вместо двух 12,3-дюймовых экранов.

В салоне электробуса нет кнопки запуска и остановки двигателя, а традиционный ключ, довольно необычно для полностью электрического транспортного средства. Салон вмещает до семи или восьми пассажиров в зависимости от расположения сидений.

Официальная презентация транспортного средства запланирована на Франфуртской автосалон, на сентябрь 2019 года.

Об этом сообщили на tsn.ua.

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