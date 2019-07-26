Создали колеса для электробусов, в которых расположены двигатели

Фото: electrive.com

Компания Protean Electric представила независимые мотор-колеса Protean 360+, которые позволяют транспортному средству вращаться на месте.

Модуль можно использовать в минибусах, как для перевозки пассажиров, так и для грузов. При этом он может пригодиться в узких улочках или на перегруженных городских улицах. "Независимые" колеса значительно увеличивают маневренность авто.

Подвижность Protean 360+ сочетается с инновационной подвеской, пневматической регулировкой высоты автомобиля и встроенным электродвигателем Protean.

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Компактный силовой агрегат позволяет расположить электромобиль боком, передом или задом, вплотную к бордюру.

Компания Protean сообщила, что Protean 360+ является первым в своем роде изобретением для серийного производства и использования на коммерческих транспортных средствах.

Каждый двигатель ProteanDrive Pd18 подходит для 18-дюймовых колес и обеспечивает мощность 80 кВт, 107 л.с.

Технологию могут использовать на электробусах или даже беспилотниках. В частности, на тех, которые представлены как авто для совместного использования или как общественный транспорт будущего.

Об этом сообщили на tsn.ua.

Согласно информации одной из сетей магазинов электроники, уже в прошлом году электросамокаты были в тройке самых популярных видов мобильного электротранспорта. Тогда, их выбирал почти каждый десятый покупатель. Среди причин спроса на них - относительно небольшая цена и легкость пользования.