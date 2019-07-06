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суббота, 06 июля 2019 12:10

В Украине стремительно развивается BlaBlaCar

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В Украине стремительно развивается BlaBlaCar
BlaBlaCar назвал Украину в тройке стран с самым быстрым развитием сервиса Фото:Tehnot.com

Сервис поиска попутчиков для автомобильных поездок BlaBlaCar назвал Украину среди топ-3 стран по скорости развития.

За первое полугодие 2019 количество пользователей BlaBlaCar превысила пять млн.

Ежедневно в Украине проводят несколько десятков тысяч человек свои поездки с помощью платформы. Таким образом, за последние два года активность на сервисе увеличилась на 150%, сообщает пресс-служба сервиса.

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"В пиковое время - рождественские, пасхальные праздники на платформе публикуется более миллиона свободных мест. Из них 80% - поездки по Украине, 20% - международные в Польшу, Германию, Чехию и другие страны", - говорят в пресс-службе BlaBlaCar.

На быстрые темпы роста платформы повлияло увеличение пассажиропотока в городах-миллионниках - Киеве, Одессе, Днепре, Харькове и Львове, считают в BlaBlaCar.

"Ежемесячно сервис фиксирует более 44 тыс уникальных мест отправления и прибытия по всей территории Украины, соединяющие более 90% населенных пунктов страны. Особенно актуально это для небольших городов и сел, где нет прямого автобусного или железнодорожного соединение и которые расположены вдали от крупных транспортных узлов и магистралей", - добавили в компании.

Комьюнити сервиса BlaBlaCar в мире достиг 75 млн пользователей в 22 странах. В среднем это 3,4 млн на страну.

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