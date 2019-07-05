Эвакуированое авто теперь можно найти через смартфон

Узнать расположение эвакуированной машины в Киеве теперь можно через онлайн-сервис. Фото: из открытых источников

Узнать расположение эвакуированной машины в Киеве теперь можно через онлайн-сервис.

В аналитико-информационной системе "Имущество" на картах появился новый пункт - "Штрафы за парковку".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эстонская транспортная компания Bolt открывает исследовательский центр в Киеве

Сервис позволяет в реальном времени найти авто и посмотреть информацию о нарушениях в Киеве.

Формировать информационную базу будут правоохранители. Инспекторы будут вносить информацию о машине-нарушителе в сервис. Между тем, они будут сообщать, на какую штрафплощадку ее перевезли.

Онлайн-регистрация штрафов разгрузит операторов и позволит им работать быстрее и качественнее. Об этом сообщили на сайте tsn.ua.

На прошлой неделе коммунальщики вместе с полицией эвакуировали в Киеве 39 машин. Их водители нарушали Правила дорожного движения.