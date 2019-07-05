Укравтодор отчитался о ремонте в Винницкой области

В Винницкой области сняли завершающие этапы обустройства важного международного шоссе. Фото: facebook.com

В Винницкой области сняли завершающие этапы обустройства важного международного шоссе.

Видео появилось на странице регионального "Укравтодора" в Facebook.

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Дорожники нанесли горизонтальную разметку на дороге М-12 в районе села Червоне.

Перед этим на участке протяженностью в пять километров сделали "средний" ремонт. Завершили работы по устройству основания методом регенерации, устройству выравнивающего и верхнего слоя асфальта. Об этом сообщили на tsn.ua.

59 лет и 2 триллиона надо на ремонт украинских дорог: Укравтодор