59 лет и 2 триллиона надо на ремонт украинских дорог: Укравтодор

 
Ексклюзивы
1/5
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
28 Просмотров: 4428
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
1 Просмотров: 261
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
1 Просмотров: 459
К России вплотную приближается американское оружие
К России вплотную приближается американское оружие
Просмотров: 1611
В Раде рассказали, почему Зеленскому не удастся избавиться от Луценко
В Раде рассказали, почему Зеленскому не удастся избавиться от Луценко
Просмотров: 3213
Зеленскому и Вакарчуку светит коалиция, а "ветеранам" Рады - политическое кладбище
Зеленскому и Вакарчуку светит коалиция, а "ветеранам" Рады - политическое кладбище
2 Просмотров: 3240
Осталось 100 м к Донецку: как освобождают украинские земли королевские пехотинцы
Осталось 100 м к Донецку: как освобождают украинские земли королевские пехотинцы
2 Просмотров: 24714
Натовское оружие и подготовка - кто такие марксмены ВСУ
Натовское оружие и подготовка - кто такие марксмены ВСУ
Просмотров: 7713
Прошлая власть зацементировала олигархический режим - Павел Кухта
Прошлая власть зацементировала олигархический режим - Павел Кухта
Просмотров: 801
Будет новая церковь со старым названием - эксперт рассказал, чем закончится собор Филарета
Будет новая церковь со старым названием - эксперт рассказал, чем закончится собор Филарета
Просмотров: 2673
Фото
Все фото
10
3
16
14
10
240 лошадок и клиренс 1,5 м: в Киеве представили агромашину за 9,5 млн грн
240 лошадок и клиренс 1,5 м: в Киеве представили агромашину за 9,5 млн грн
Возле пешеходных переходов поставят фигурки детей
Возле пешеходных переходов поставят фигурки детей
Скорость, мешки на голове и старинные авто - произошло ретро-ралли
Скорость, мешки на голове и старинные авто - произошло ретро-ралли
&quot;Волга&quot; КГБ и заводная &quot;Моргуновка&quot; - стартовал &quot;Ретрофест&quot;
"Волга" КГБ и заводная "Моргуновка" - стартовал "Ретрофест"
Двигатель Kawasaki, 21 &quot;лошадь&quot; и скорость до 8 км/ч - представили самоходную косилку
Двигатель Kawasaki, 21 "лошадь" и скорость до 8 км/ч - представили самоходную косилку
Видео
Все видео
Неизменное ретро и новый формат: состоялся юбилейный "РетроФест"
Неизменное ретро и новый формат: состоялся юбилейный "РетроФест"
Пилот США снял панораму из кабины современного истребителя F-35A
Пилот США снял панораму из кабины современного истребителя F-35A
Трампа возят в пуленепробиваемом "Звере"
Трампа возят в пуленепробиваемом "Звере"
Американцы создали "лейкопластер" для дорог
Американцы создали "лейкопластер" для дорог
Как Tesla прорывалась в лидеры на авторынке
Как Tesla прорывалась в лидеры на авторынке
Интервью
1/5
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
Просмотров: 1692
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 3006
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 5265
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 567
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 540
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
15 июня 2019
Просмотров: 549
Екскурсія в Чорнобиль
– Оля першу серію ледь додивилася. А я на половині четвертої виключив. Плакав, коли труни бетоном заливали і цуценят розстрілювали, ...
воскресенье, 16 июня 2019 07:30

59 лет и 2 триллиона надо на ремонт украинских дорог: Укравтодор

  Комментировать
59 лет и 2 триллиона надо на ремонт украинских дорог: Укравтодор
Всего в Украине 170 тысяч километров дорог. Из них только десять в удовлетворительном состоянии. Фото: ukrinform.ua

В "Укравтодоре" отчитались за ямочный ремонт. Представители организации заявили, что компания уже полатала 3 млн квадратных метров дорог. Это половина из запланированного.

На ямочный ремонт в этом году заложили 6 млрд гривен. Зато на дороги территориального значения денег не хватает.

Всего в Украине 170 тыс километров дорог. Из них только десять в удовлетворительном состоянии. Остальные - требуют ремонта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Неизменное ретро и новый формат: состоялся юбилейный "РетроФест"

В "Укравтодоре" сообщили, что худшие трассы государственного значения - в Черкасской, Николаевской, Луганской и Донецкой областях.

Всего на восстановление украинских дорог нужно минимум два триллиона гривен, и 59 лет времени, сообщили на segodnya.ua.

"Все дорожное законодательство писалось под диктовку Укравтодора. Надо изменить эти правила, чтобы закон начал работать на людей - тогда ямы на дорогах исчезнут".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «59 лет и 2 триллиона надо на ремонт украинских дорог: Укравтодор». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
июня

Святой Престол поддержал независимую Украину

Самое читаемое
&quot;Надюха-киллер&quot; - Савченко насмешила украинцев новым образом
"Надюха-киллер" - Савченко насмешила украинцев новым образом 14 Просмотров: 29349
Нардепа облили фекалиями
Нардепа облили фекалиями
 2 Просмотров: 28810
&quot;Скоро будет порно&quot; - Потап показал полностью обнаженную Каменских
"Скоро будет порно" - Потап показал полностью обнаженную Каменских
4
 Просмотров: 25722
Пышнотелые и красивые: звезды, которые не стесняются своей фигуры
Пышнотелые и красивые: звезды, которые не стесняются своей фигуры
18
 Просмотров: 24228
Роспуск Верховной Рады: появились новые подробности из суда
Роспуск Верховной Рады: появились новые подробности из суда Просмотров: 14005
Авто
385 километров пробега и агрессивный лук: Nissan Leaf e-plus отправят в Европу
385 километров пробега и агрессивный лук: Nissan Leaf e-plus отправят в Европу
 Просмотров: 1359
Неизменное ретро и новый формат: состоялся юбилейный "РетроФест"
Неизменное ретро и новый формат: состоялся юбилейный "РетроФест"
6
 Просмотров: 117
Роберто Карлос привез футбольный кубок УЕФА на гоночном Nissan LEAF
Роберто Карлос привез футбольный кубок УЕФА на гоночном Nissan LEAF
 Просмотров: 468
Украинцы продолжают активно покупать электромобили
Украинцы продолжают активно покупать электромобили Просмотров: 342
Horch 951, Opel Olympia и Adler Werke: автомобили 1940-х посетили "РетроФест"
Horch 951, Opel Olympia и Adler Werke: автомобили 1940-х посетили "РетроФест"
 Просмотров: 234
Больше всего комментируют
28
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
14
"Надюха-киллер" - Савченко насмешила украинцев новым образом
12
РФ присоединила аннексированный Крым к своей железной дороге
5
Зеленский в Мариуполе "искупался" в фонтане
3
Филарета предупредили, что могут отлучить от церкви
Голосов: 12078
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua