59 лет и 2 триллиона надо на ремонт украинских дорог: Укравтодор

Всего в Украине 170 тысяч километров дорог. Из них только десять в удовлетворительном состоянии. Фото: ukrinform.ua

В "Укравтодоре" отчитались за ямочный ремонт. Представители организации заявили, что компания уже полатала 3 млн квадратных метров дорог. Это половина из запланированного.

На ямочный ремонт в этом году заложили 6 млрд гривен. Зато на дороги территориального значения денег не хватает.

Всего в Украине 170 тыс километров дорог. Из них только десять в удовлетворительном состоянии. Остальные - требуют ремонта.

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В "Укравтодоре" сообщили, что худшие трассы государственного значения - в Черкасской, Николаевской, Луганской и Донецкой областях.

Всего на восстановление украинских дорог нужно минимум два триллиона гривен, и 59 лет времени, сообщили на segodnya.ua.

"Все дорожное законодательство писалось под диктовку Укравтодора. Надо изменить эти правила, чтобы закон начал работать на людей - тогда ямы на дорогах исчезнут".