59 лет и 2 триллиона надо на ремонт украинских дорог: Укравтодор

В "Укравтодоре" отчитались за ямочный ремонт. Представители организации заявили, что компания уже полатала 3 млн квадратных метров дорог. Это половина из запланированного.
На ямочный ремонт в этом году заложили 6 млрд гривен. Зато на дороги территориального значения денег не хватает.
Всего в Украине 170 тыс километров дорог. Из них только десять в удовлетворительном состоянии. Остальные - требуют ремонта.
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В "Укравтодоре" сообщили, что худшие трассы государственного значения - в Черкасской, Николаевской, Луганской и Донецкой областях.
Всего на восстановление украинских дорог нужно минимум два триллиона гривен, и 59 лет времени, сообщили на segodnya.ua.
"Все дорожное законодательство писалось под диктовку Укравтодора. Надо изменить эти правила, чтобы закон начал работать на людей - тогда ямы на дорогах исчезнут".
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