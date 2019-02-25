Как избавиться от ям на дорогах

Чтобы ямы на дорогах ушли в прошлое, нужно изменить дорожное законодательство, считает экономист Владимир Дубровский. Фото: Motor Media Review

Все дорожное законодательство писалось под диктовку Укравтодора. Надо изменить эти правила, чтобы закон начал работать на людей - тогда ямы на дорогах исчезнут. Об этом Gazeta.ua рассказал экономист Владимир Дубровский.

"Государство остается репрессивным. Заботится о себе, а не о людях. Если попасть в яму на дороге, повредить свое авто, то полиция, которую вы вызовете, выпишет штраф и заберет права. Первым образом закон обвиняет водителя.

Дорожное законодательство писалось под диктовку Автодора. Если яма, то он не виноват, если зима, то он не обязан чинить, если кто-то сам берется это делать - то надо оштрафовать. Потому что человек позорит государство. Так же можно было бы наказывать волонтеров, которые помогали армии. Они выполняли функции государства по своему усмотрению ".

Нужно изменить правила, считает экономист.

"Надо пересмотреть эти правила. Сделать так, чтобы у Автодора был стимул. У нас все экономическое мышление построено на ресурсе. Это еще со времен социализма. На самом деле экономика построена на стимуле. Когда он есть, человек начинает искать ресурс. Когда стимула нет, человек не будет делать ничего с ресурсами, просто украдет их. Наши автодоры должны работать на принципах беспощадных штрафов. Если водитель повредил свой автомобиль, то накладывать штраф надо на Автодор. И это должна быть частная компания, которую выбирают на тендере, а не государственная структура. За проблемы на дороге деньги должны исчисляться из абонентской платы. Так будет стимул ремонтировать дорогу, а не воровать материалы и ремонтировать ее через несколько месяцев снова.

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Что может быть хуже на дороге, чем яма? Трудно представить. Это одобрительная инициатива, когда люди берутся помогать государству. Это настоящее самоуправление. Просто надо урегулировать это законом. Если люди дают деньги Автодору, то он не воровать их. Надо контролировать качество и затраты. Это большое поле для частных компаний. Надо демонополизировать эту структуру. Чтобы была конкуренция за качество и цену. Тогда будем иметь эффективнее расходования средств ".

Власть понимает, что на дорожном вопросе можно политически заработать.

"Власть не совсем игнорирует дорожный вопрос. Они знают - если его решать, то можно получить популярные решения. Власти Киева постоянно хвастается, что где-то сделали дорогу. Действительно, в Киеве стало несколько лучше. Премьер Гройсман тоже взял эту тему. Знает, что можно ее сделать политически популярной. На дорогах воруют во всех странах, но не так много, как у нас. В Польше километр автобана стоит дороже, чем в Германии. Хотя рабочая сила дешевле. У нас есть немалые коррупционные масштабы. Надо бороться с этим. Проблема в том, что законодательство построено таким образом, чтобы способствовать коррупции ".

В Черновцах полиция наказала кинорежиссера, автора фильма "Легенда Карпат" Сергея Скобуна за то, что он с группой людей самостоятельно отремонтировал часть дороги в центре города. Теперь он должен заплатить штраф 680 грн за самоуправство. По словам режиссера, дорогу ремонтировал потому, що там погиб его друг.