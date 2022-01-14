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пятница, 14 января 2022 12:46

В МВД хотят усилить наказание за нетрезвое вождение

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В МВД хотят усилить наказание за нетрезвое вождение
Геращенко говорит, что суды медленно рассматривают дела о нарушениях. Фото: Pexels

В Министерстве внутренних дел предлагают ужесточить ответственность за пьяное вождение.

Советник МВД Украины Антон Геращенко написал об этом в Facebook.

Он указал, что у полиции в Украине связаны руки по поводу злостных нарушителей правил дорожного движения. Правоохранитель не может отнять права у явно нетрезвого водителя.

Суды завалены текущими делами и медленно рассматривают случаи вождения нетрезвыми.

Геращенко просит законодателей принять изменения в Кодекс об административных правонарушениях и процессуальном кодексе, чтобы ввести обязательный срок для рассмотрения дел по вождению в нетрезвом состоянии в течение 72 ч. с момента поступления в суд протокола.

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"Скорость и неотвратимость наказания для любителей поездить в нетрезвом состоянии станет важнейшим фактором превенции таких ужасных трагедий, как произошедшая на Харьковской окружной", - подытожил Геращенко.

Авария произошла 12 января примерно в 8:50 на автодороге Киев - Харьков - Должанский близ села Черкасская Лозовая. Там 34-летний водитель KIA выехал на встречную полосу и в лоб влетел в автомобиль службы такси Toyota. В последнем ехали 31-летний водитель с 29-летней женой и трехлетними двойнями.

На месте погибли оба водителя и пассажирка такси. Детей доставили в больницу в тяжелом состоянии. У мальчика тяжелая травма головы, перелом черепа, ушибы мозга и перелом бедра. У девочки - переломы обоих бедер.

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Дата
14
января

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