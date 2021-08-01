Грузовики до вечера не будут впускать в столицу. Фото: "Автоцентр"

В Киеве из-за жары ограничили въезд грузовиков.

Въезд запретили для большегрузного автотранспорта весом более 24 т и нагрузкой на ось более 7 т, сообщает патрульная полиция.

1 августа, въезд в Киев ограничили с 11:00. Это сделали из-за превышения дневной температуры воздуха на более чем +28°С.

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Ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву. Его ориентировочно снимут до 20:00.

Сегодня часть Украины накроют дожди. В то же время, жара сохранится во всех областях. Ливни прогнозируют на западе страны, а также в Житомирской, Винницкой, Киевской и Черниговской областях.