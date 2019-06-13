Упрощают процедуру сертификации авто

NewsOne Авто: упрощают процедуру сертификации ввезенных авто

В Украине сервисам по сертификации только ввозимых автомобилей упростят процедуры.

Это может привести к расширению сети таких центров и уберечь от очередей обычных автомобилистов. Соответствующее решение 12 июня принял Кабмин.

"Учреждения смогут получать обязательные разрешения для работы выборочно, а не на сертификацию всех видов техники. Заявителю будет необходимо подтвердить свою компетентность и наличие оборудования не на все типы транспортных средств, а только на те, которые предприятие желает сертифицировать, говорится в сообщении ведомства.

Если компания планирует сертифицировать только легковушки, то и оборудования и разрешения ей потребуется лишь для работы с такими авто.

В Правительстве рассчитывают, что уменьшение расходов на технику и упрощение процедуры получения разрешений на работу способствовать развитию этой отрасли и привлечет сюда новые компании.

В Украине действует 8 учреждений, имеющих право предоставлять услугу сертификации. Три из них расположены в Киеве. Дополнительно действуют еще 4 предприятия, которые предназначены Минэкономразвития.

Потенциальная польза для автомобилистов может заключаться в том, что органы сертификации станет больше, а значит - не придется ехать документом в нескольких километров.

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