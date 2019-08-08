Украинский электромотоцикл примет участие в самых крутых мотогонках в мире

Фото: Український електромобіль прямує на Bonneville

Украинский гонщик Сергей Малик будет участвовать в гонках на соленом озере Бонневиль.

Мотогонки пройдут в штате Юта, США. Первые заезды начнутся 10 августа и продлятся 6 дней. Для участия в Bonneville Speed ​​Week украинская команда КМАМК создала современный электрический болид, на котором будет пытаться установить новый мировой рекорд - более 320 км/ч. скорости в своем классе.

"Мы взяли базовый амортизатор, но полностью переделали его внутри. Это довольно сложная конструкция под наши требования, поскольку у нас неподрессоренная масса 60 кг, - объясняет президент Киевского городского автомотоклуба и мотогонщик Сергей Малик. - Также сделали мотор-колесо. Могли, конечно, остаться на традиционной звездочке или сделать его под мощный ремень или цепь. Но пошли по аналогии моторкрос".

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Больше всего разработчики волнуются, чтобы выдержала техника. По словам инженера Евгения Ковальчука, если все уцелеет, то украинская команда точно поставит новый рекорд. Мужчина за собственные 40 лет никогда не конструировал ничего подобного.

"У мотоцикла полностью собственная разработка, за исключением мотора. Тяговые инверторы имеют рекордные массово-габаритные показатели. В маленький бокс мотоцикла мы засунули аналогичный инвертор, который используется в троллейбуса. В него он величиной со шкаф, - говорит один из разработчиков мотоцикла Петр Даниляк. - Кроме этого, он имеет жидкостное охлаждение и планируем использовать с различными типами двигателей. Эта платформа универсальная. В зависимости от того, какое программное обеспечение на него поставят, то можно работать как с синхронными двигателями, так и асинхронными".

В 1996-м Сергей Малик создал Киевский городской автомотоклуб и с тех пор является его неизменным президентом. В 2017-м дебютировал на фестивале скорости в Бонневилл и сразу же установил рекорд скорости в классе 650 М-РВG на украинском мотоцикле.