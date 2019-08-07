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четверг, 08 августа 2019 11:07

Тонкости замены смазочного материала КПП и ГУР в автомобиле

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  Как правильно заменить масло в автомобиле?
Как правильно заменить масло в автомобиле?

Своевременная замена смазочного материала в двигателе автомобиля способствует его стабильной работе и долговечности. Редукторы коробки передач и гидроусилителя руля тоже не исключение. Основная задача масла заключается в снижении коэффициента трения между деталями, что важно как для комплектующих двигателя, так и для шестеренок любого редуктора. Смазочный материал для трансмиссии рекомендуется использовать только высокой степени очистки. Это обусловлено высокой точностью изготовления деталей, особенно если речь идет об АКПП. Требования к смазке для гидроусилителя руля более лояльны, но существует несколько нюансов, которые следует учитывать.

Замена трансмиссионного масла

Как и в случае с моторным, трансмиссионное масло предлагается трех видов:

• Синтетическое – характеризуется хорошей текучестью и стабильной вязкостью, не зависящей от температуры. Изготавливается за счет нескольких перегонок сырой нефти и включения в состав дополнительных присадок, улучшающих качество смазочного материала.

• Минеральное – эффективность данного смазочного материала выражается созданием защитной масляной пленки, отличающейся хорошей эластичностью. Изготавливается простой очисткой сырой нефти, а потому имеет низкую степень очистки.

• Полусинтетика – также проходит процесс перегонки, но, в отличие от синтетических аналогов, имеет меньше присадок и, соответственно, сниженные технические характеристики.

Таким образом масло полусинтетика обладает особенностями минерального и синтетического смазочного материала, но при этом оно еще и имеет хорошие антифрикционные свойства, а потому считается универсальным.

Перед заменой следует прогреть трансмиссию, для чего необходимо проехать 10-12 километров. Работа выполняется под автомобилем, а потому его необходимо загнать на эстакаду или смотровую яму. Сначала откручивается пробка маслосливного отверстия в конструкции КПП. Она представляет собой обычный болт, предотвращающий утечку смазочного материала. После устранения слива через маслослив, заливается новое масло с помощью специального шприца. Перед закручиванием пробки рекомендуется проверить состояние уплотнительного кольца, и если есть в том необходимость, то заменить его.

Замена жидкости ГУР

Как говорилось выше, к маслу для гидравлического усилителя руля предъявляются не такие строгие требования, как к смазочному материалу для двигателя и коробки передач. Поэтом в большинстве случаев используется минеральное масло, и только если производитель авто рекомендует заливать синтетику, необходимо следовать его совету. Это обусловлено тем, что в конструкции ГУР много резинотехнических изделий, и если они не обладают стойкостью к синтетической смазке, то быстро выйдут из строя. Как и в остальных случаях, замена жидкости ГУР выполняется снизу, а потому следует попасть под автомобиль. Сам процесс не сложный, так как необходимо открутить пробку расширительного бачка для смазочного материала гидравлического усилителя руля и слить отработку. На ее место нужно залить новое масло и, закрутив крышку, покрутить руль в разные стороны, чтобы прокачать жидкость по системе.

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Дата
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