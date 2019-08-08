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четверг, 08 августа 2019 13:11

В Европейском аэропорту работает робот-парковщик

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В Европейском аэропорту работает робот-парковщик
Автоматизированная система парковки RAY уже работает в аэропорту Дюссельдорфа. Фото: sickinsight-online.com

Автоматизированная система парковки под названием RAY, от немецкой компания SERVA, уже работает в аэропорту Дюссельдорфа.

Чтобы воспользоваться услугой автоматической парковки, пользователям необходимо иметь специальное приложение в своем смартфоне.

Работает система так: пользователь заезжает к паркингу и оставляет автомобиль в просторном освещенном боксе, который находится у въезда. Здесь минимизирован риск повредить свою или соседнюю машину, открывая дверь. Водитель нажимает несколько кнопок на настенном дисплее и подтверждает активацию услуги в своем смартфоне. Остальные дела выполняет робот-парковщик RAY.

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Для того, чтобы забрать автомобиль с парковки, нужно снова воспользоваться мобильным приложением. Сделать это можно заранее, чтобы избежать ожидания. Автомобиль будет "ждать" владельца в том же помещении, где был оставлен.

Стоимость пользования паркингом в аэропорту Дюссельдорфа - 79 евро в неделю. Об этом сообщили на 24tv.ua.

В Германии на автомагистрали проложили первые в стране десять километров контактной линии для зарядки гибридных грузовиков. Первый гибридный электро-дизельный грузовик уже подключили с помощью пантографа, как поезд, к электрической сети и отправили трассой между Дармштадтом и Франкфуртом.

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Дата
08
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