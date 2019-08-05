В Германии поехала первая гибридная фура с зарядкой через пантограф

В Германии поехала фура-электричка. Фото: hevcars.com.ua

В Германии на автомагистрали проложили первые в стране десять километров контактной линии для зарядки гибридных грузовиков.

Первую гибридную электрическую дизельную грузовик уже подключили с помощью пантографа, как поезд, к электрической сети и отправили трассой между Дармштадтом и Франкфуртом.

Перед внедрением технологии на автобане общего пользования, власть совместно с экспертами компании Siemens тестировала ее несколько лет подряд за пределами общественных дорог.

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Система была разработана немецким конгломератом Siemens еще в 2012 году. Она позволяет гибридным грузовикам заряжать свои батареи во время движения со скоростью до 90 км/ч.

Технология стала новой вехой в борьбе за снижение вредных выбросов от грузовиков.

Такие участки электрических магистралей были построены в Швеции и Соединенных Штатах. Другие решения для зарядки электромобилей во время движения включают рельсы, встроенные в асфальт. Власти страны рассчитывают, что проект наберет обороты и позволит снизить количество вредных выбросов от фур. Об этом сообщили на tsn.ua.

В германской федеральной земле Гессен открыли первый электрический автобан. На отрезке пути длиной около 14 км на трассе A5 между Вайтерштадтом и Мёрфельденом по несколько раз в день будут проезжать электрогрузовики.