Первый электрический автобан построили в Германии

В германской федеральной земле Гессен 7 мая открыт первый электрический автобан. На отрезке пути длиной около 14 км на трассе A5 между Вайтерштадтом и Мёрфельденом по несколько раз в день будут проезжать электрогрузовики различных компаний.

К середине 2020-го планируется вывести на испытательную трассу 5 фур на дизеле, оснащенных дополнительным электромотором, пишет DW.

Автор: dw.com Электрическим автобаном в Германии курсируют грузовики, похожие на трамваи

Федеральное министерство охраны окружающей среды выделило на строительство конструкции с подвесными электросетями 14,6 млн евро. На испытания электрического автобана, которое должно продолжаться до конца 2022-го, предназначены дополнительно 15,3 млн евро. Ведомство выделило на разработку электрогрузовиков более 70 млн евро.

Ранее испытания электрогрузовиков проходили на частных дорогах, рассказала представитель министерства Рита Шварцелюр-Зутер.

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"Планируется построить подвесные сети еще на 2 отрезках автобанов - в землях Шлезвиг-Гольштейн и Баден-Вюртемберг. Грузовики - с электроприводом и токоприемником. Это особенно эффективное решение на пути к безвредным для окружающей среды грузоперевозкам", - говорит Шварцелюр-Зутер.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян рассказал, что проезд на украинских автобанах будет стоить столько же, как в Европе. Первой платной дорогой станет трасса Львов – Краковец. Тендер на строительство пообещал начать до конца текущего года.