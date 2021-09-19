Toyota отзывает более 158 тыс. пикапов из-за проблем с фарами

Недостаток в фарах может привести к пожару. Фото: "Українська правда"

Компания Toyota отзывает в США более 158 тыс. пикапов Tundra из-за проблем с фарами.

Недостаток может привести к возгоранию, сообщает autonews.

Под отзыв попали 158 489 автомобилей Toyota Tundra 2018-2021 годов. Они оснащены галогенными фарами.

В фарах электрическая цепь может при включении дальнего света одновременно питать и фары ближнего света. Это может привести к поломке и возгоранию.

Журналисты называют возможность пожара маловероятной.

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"Сервисная кампания для Toyota Tundra в США начнется 1 ноября. Компания Toyota обещает, что ее дилеры все внимательно проверят и если обнаружат дефект, то бесплатно устранят его. Также будет выплачена компенсация водителям, которые ранее устранили самостоятельно этот дефект", - резюмировали в издании.

Американская автомобилестроительная компания Ford отзывает 616 967 кроссоверов Ford Explorer в США, поскольку в них могут отсоединяться заглушки рейлингов на крыше. С просьбой отозвать авто в компанию обратилось Национальное управление безопасности дорожного движения США.